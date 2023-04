Como parar de stalkear ex nas redes sociais? Veja 5 dicas essenciais

Stalkear ex é um hábito comum e doloroso para muitos usuários da Internet. Assim como as redes sociais podem te ajudar a encontrar novo pretendentes amorosos, elas também podem te aproximar de quem você quer esquecer. Plataformas como Twitter ou Instagram tendem dificultar e tornar mais lento o seu processo de superação - já que, em muitas vezes, a tentação de ver alguma curtida ou fuxicar os Stories é mais forte do que a determinação de manter distância. Por sorte, existem algumas medidas simples que podem te ajudar a parar de stalkear alguém na Internet.

Para que seja possível enfrentar o término do modo mais saudável possível, o TechTudo selecionou, na lista abaixo, cinco dicas fundamentais para não stalkear ex nas redes sociais. Confira, a seguir, a utilidade dessas medidas e como colocá-las em prática.

1 de 6 Dicas simples te ajudam a não stalkear o ex nas redes sociais; confira — Foto: Reprodução/Unsplash/RODNAE Productions Dicas simples te ajudam a não stalkear o ex nas redes sociais; confira — Foto: Reprodução/Unsplash/RODNAE Productions

1. Bloqueie a/o seu ex de todas as redes sociais

A maneira mais eficaz e objetiva para reduzir o contato virtual com a/o ex é bloqueando a pessoa nas redes sociais. Caso você ache que o bloqueio é uma atitude muito drástica, é possível simplesmente silenciar o perfil de quem você não quer acompanhar — assim, você vai continuar seguindo a conta, mas não vai mais receber atualizações.

Para bloquear ex no Instagram, vá até o perfil desejado, clique nos três pontos que ficam na parte superior direita da tela e toque na opção “Bloquear”. Com isso, a pessoa não poderá encontrar seu perfil nem enviar mensagens via DM. Já para silenciar, vá até o perfil, clique em “Seguindo” e, depois, em “Silenciar”. Então, ative as opções “Publicações” e “Stories”.

2 de 6 Bloqueie o ex das redes sociais e evite o hábito de stalkear — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Bloqueie o ex das redes sociais e evite o hábito de stalkear — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

No Facebook, acesse o perfil da pessoa e, no lado direito da tela, toque nos três pontos e selecione “Bloquear”. Se quiser parar de acompanhar as atualizações, sem necessariamente bloquear a pessoa, clique em “Amigos” e, depois, em “Deixar de seguir”. Para excluir o contato da lista de conexões, clique em “Desfazer amizade”.

Já no Twitter, vá ao perfil, toque nos três pontos no lado direito da tela, e clique em “Bloquear” para deixar de ter acesso aos tweets da pessoa. Outra opção é selecionar o botão “Silenciar”, para não receber as atualizações. Para deixar de seguir o perfil, basta tocar em “Seguindo” e, então, em “Deixar de seguir”.

2. Adicione uma extensão que bloqueia sites

Também é possível utilizar extensões de navegadores para bloquear os endereços dos perfis da sua ex na Internet. Os plugins impedem que os sites sejam acessados e, consequentemente, não vão permitir que você visualize as contas de quem não deveria. Existem extensões com essa função em browsers como Chrome e Firefox e, para configurá-las, basta inserir o endereço das redes sociais da/o ex para bloquear o acesso a elas.

Alguns exemplos de extensões que funcionam para esse propósito são: Block & Focus, LeechBlock NG e BlockSite (https://chrome.google.com/webstore/detail/blocksite-block-websites/eiimnmioipafcokbfikbljfdeojpcgbh).

3 de 6 Exemplo da extensão Block & Focus, que bloqueia sites, disponível para Google Chrome — Foto: Reprodução/Marvin Costa Exemplo da extensão Block & Focus, que bloqueia sites, disponível para Google Chrome — Foto: Reprodução/Marvin Costa

3. Descubra novos hobbies em plataformas como Skillshare

Descobrir novos hobbies é uma alternativa válida para tentar parar de pensar em ex. Plataformas online como a Skillshare (www.skillshare.com/) podem ajudar nessa missão — por lá, além de distrair a mente, você ainda pode descobrir novos talentos. A Skillshare conta com algumas opções de cursos criativos, como animação, ilustração, fotografia e muito mais.

Para acessar as aulas, é necessário comprar o plano pelo preço anual de R$ 204. Como o site serve para que as pessoas aprendam de forma rápida e prática, não há certificado de conclusão de curso.

4 de 6 Skillshare é uma plataforma útil para descobrir novos hobbies — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Skillshare é uma plataforma útil para descobrir novos hobbies — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Coloque tempo de uso de redes no celular

O raciocínio é simples: quanto menos você usar o seu celular, menos chance você terá de stalkear a/o ex. Por isso, você pode definir um tempo máximo para usar a Internet durante o dia no seu dispositivo móvel. Essa dica faz com que você seja notificado ao atingir o limite estipulado diariamente para usar os aplicativos e, além de te influenciar a não fuxicar a vida da ex, ainda te ajuda a se afastar das telas e ter uma vida mais saudável.

Para colocar tempo de uso no iPhone, vá até “Ajustes”, clique em "Tempo de Uso" e abra "Limites de Apps". Em seguida, toque em "Adicionar Limite" e selecione a categoria "Redes Sociais". Então, selecione "Adicionar", no lado superior direito, e escolha o limite de tempo diário. Na opção "Personalizar Dias", é possível inserir limites diferentes para cada dia da semana.

5 de 6 Adicione limite de tempo de uso de apps para evitar stalkear o ex — Foto: Reprodução/Helito Bijora Adicione limite de tempo de uso de apps para evitar stalkear o ex — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Nos dispositivos Android, é possível acessar as configurações e usar o aplicativo Bem-estar digital. Nas ferramentas do app, toque em "Tempo de uso" . Depois, selecione o ícone da ampulheta, que fica no lado direito do nome do app, escolha o limite máximo de tempo de uso e dê "OK".

5. Use um app de definição de metas ou mudança de hábitos

Por fim, também é possível recorrer a um aplicativo de definição de metas ou mudança de hábitos para tentar mudar a sua rotina e esquecer do ex. Com esse tipo de app, é possível organizar o tempo e controlar os hábitos para melhorar diversos aspectos da vida, como saúde mental e tempo de sono. Uma opção bastante popular é o Rabit, que é grátis e está disponível para Android e iPhone (iOS).

Após escolher qual aspecto da sua vida você quer melhorar, o app oferece dicas para otimizar a sua rotina estabelecendo tarefas prioritárias e lembretes. A ferramenta também mantém um calendário com todas as atividades e um contador de dias com tarefas realizadas para auxiliar no controle do tempo. Além disso, o Rabit funciona como um jogo: toda vez que um hábito é cumprido, uma planta virtual cresce. Cada objetivo tem uma semente e, quando a tarefa é concluída, a planta se desenvolve.

6 de 6 No aplicativo Rabit, é possível definir metas e mudanças de hábitos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes No aplicativo Rabit, é possível definir metas e mudanças de hábitos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Com informações de Wired

