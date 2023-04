Pedir reembolso na Shein é possível pelo celular, usando o aplicativo oficial para Android e iPhone (iOS). A empresa, que é um dos mais populares e-commerce da China no mundo, permite que o cliente peça o reembolso de 50% de taxas alfandegárias ou ainda de 100% dos valores das mercadorias. Basta seguir alguns passos simples para fazer a solicitação, e o cliente não precisa entrar em contato direto com um atendente da loja. Nas próximas linhas, aprenda como pedir reembolso na Shein pelo celular.

1 de 4 Como pedir reembolso na Shein pelo celular — Foto: Getty Images Como pedir reembolso na Shein pelo celular — Foto: Getty Images

Como funciona o reembolso na Shein?

Os processos de devolução e reembolso na Shein são relativamente simples, mas é importante estar atento às políticas da empresa. Isso porque alguns produtos, como roupas íntimas, itens de beleza e presentes, não são elegíveis para devolução. Ainda, o que for devolvido não pode ter sido lavado, usado ou danificado, e precisa ter as etiquetas e embalagem originais. O prazo máximo para solicitar o reembolso é de 20 dias após o recebimento da encomenda, mas pode variar de acordo com o tipo de produto e a razão da devolução.

Após a Shein receber a devolução, a empresa tem o prazo de sete dias para fazer o reembolso do pagamento. O saldo pode ser convertido em vale compras na loja, ser devolvido para a sua conta ou estornado no seu cartão de crédito.

É bom lembrar que prazos e condições das devoluções, trocas e reembolsos podem mudar sem aviso prévio, e é importante que o cliente fique atento aos termos e condições do usuário, assim como às políticas de devolução.

Como pedir reembolso na Shein pelo aplicativo

Passo 1. Entre no aplicativo da Shein, faça seu login e acesse a seção "Minha conta", no canto inferior direito da tela. Localize a seção "Meus Pedidos" e vá em "Veja Tudo" para que o aplicativo mostre todos os pedidos feitos na sua conta;

2 de 4 Nem todos os produtos são elegíveis para devolução — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Nem todos os produtos são elegíveis para devolução — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Passo 2. Encontre a encomenda que quer devolver e toque na opção "Item de devolução". Essa opção só poderá ser acessada se a encomenda ainda estiver dentro do prazo de devolução. Após selecionar o item, escolha a razão da devolução.

3 de 4 O prazo máximo para solicitar a devolução e reembolso é de 20 dias — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo O prazo máximo para solicitar a devolução e reembolso é de 20 dias — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Passo 3. Anexe imagens do produto - elas são necessárias para que a loja analise seu pedido de reembolso. Siga as instruções para embalar e enviar o produto de volta à Shein. Note que a primeira etiqueta de logística reversa é gratuita, mas, a partir da segunda, o custo fixo de R$ 45 reais é descontado do valor que a loja irá restituir ao cliente. Após seguir os passos e enviar o produto de volta à Shein, acompanhe o status e aguarde a confirmação do recebimento da devolução pela equipe da loja.

4 de 4 O reembolso é feito em até sete dias e o cliente pode acompanhar o andamento pelo aplicativo — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo O reembolso é feito em até sete dias e o cliente pode acompanhar o andamento pelo aplicativo — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Preciso do reembolso da taxa de imposto da Shein. Como funciona?

Caso a encomenda seja taxada e você não queira arcar com os custos de importação, você pode rejeitar os itens pelo site dos Correios assim que eles chegarem ao país. Nesse caso, o cliente também deve solicitar o reembolso da encomenda pelo site ou aplicativo da loja. Normalmente, a Shein reembolsa o valor total da compra, incluindo os custos de envio.