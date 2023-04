Como saber se o notebook tem SSD? Cinco formas de descobrir

Descobrir se um notebook tem SSD é uma tarefa rápida, mas que pode beneficiar em longo prazo o desempenho do PC. O componente de armazenamento tem se popularizado devido à sua capacidade de leitura e gravação muito mais rápida, o que evita a lentidão e o travamento nas máquinas. Diferentemente dos discos rígidos tradicionais ( HDD ), o SSD não possui partes móveis e, por isso, além de mais eficiente, tem maior resistência a impactos. A peça também é mais silenciosa e consome menos energia, o que pode prolongar a vida útil da bateria do notebook .

Nos modelos mais modernos de computador, o componente já vem integrado de fábrica. No entanto, é possível comprar a peça separadamente e fazer o upgrade em máquinas antigas para melhorar sua performance. Para saber se o seu notebook tem SSD, confira o tutorial que o TechTudo preparou com cinco formas de verificar o tipo de armazenamento do seu PC.

1 de 6 SSDs melhoram a velocidade e o desempenho dos notebooks — Foto: Divulgação/Kingston SSDs melhoram a velocidade e o desempenho dos notebooks — Foto: Divulgação/Kingston

1. Verificar as especificações do notebook

Passo 1. Procure pela marca e modelo do seu notebook. Estas informações geralmente estão localizadas na parte inferior do aparelho ou na embalagem original;

Passo 2. Outra opção é acessar o site da fabricante. Nele, digite o modelo do notebook e encontre a página de especificações técnicas do dispositivo. Verifique se a descrição do componente de armazenamento menciona "SSD" ou "Solid State Drive". Se sim, o seu notebook possui um SSD.

2 de 6 Nas especificações de um notebook, é possível identificar qual é a forma de armazenamento do dipositivo — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Nas especificações de um notebook, é possível identificar qual é a forma de armazenamento do dipositivo — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

2. Acessar o Gerenciador de Dispositivos do Windows

Passo 1. Pressione as teclas Windows + X no teclado e clique em "Gerenciador de Dispositivos" no menu que aparece na tela;

Passo 2. Na lista de dispositivos, expanda a categoria "Unidades de disco";

3 de 6 O Gerenciador de Dispositivos do Windows é uma outra forma de descobrir o tipo de disco rígido do PC — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo O Gerenciador de Dispositivos do Windows é uma outra forma de descobrir o tipo de disco rígido do PC — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 3. Procure por uma unidade que contenha "SSD" no nome, ou verifique se o fabricante e modelo são de um SSD conhecido. Se encontrar, o seu notebook possui um SSD.

3. Acessar o Gerenciador de Tarefas no Windows

Passo 1. Pressione Ctrl + Shift + Esc no teclado e clique na aba "Performance";

Passo 2. Na lista lateral, clique em "Disco";

4 de 6 Com o Gerenciador de Tarefas, é possível descobrir se o armazenamento de um notebook é um SSD — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Com o Gerenciador de Tarefas, é possível descobrir se o armazenamento de um notebook é um SSD — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 3. Procure por uma unidade que contenha "SSD" no nome ou verifique se o fabricante e modelo são de um SSD conhecido. Se encontrar, o seu notebook possui um SSD.

4. Acessar o Desfragmentador de Disco

Passo 1. Na barra de buscas do Windows, procure pelo Desfragmentador de Disco e abra o programa;

5 de 6 Identificação do tipo de disco rígido através do Desfragmentador de Disco do Windows — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Identificação do tipo de disco rígido através do Desfragmentador de Disco do Windows — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 2. Localize o disco e verifique se na coluna "Tipo de mídia" está aparecendo a informação "SSD" ou "Solid State Drive". Em caso positivo, o seu notebook possui um SSD.

5. Acessar o PowerShell

Passo 1. Na barra de buscas do Windows, procure por PowerShell e execute o programa como administrador. Ao fazer isso, certifique-se de que esteja no diretório "Windowszsystem32";

Passo 2. Digite o comando "Get-PhysicalDisk". Isso vai gerar uma espécie de tabela com as informações sobre o armazenamento do dispositivo;

6 de 6 Identificação do tipo de disco rígido por meio do PowerShell — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Identificação do tipo de disco rígido por meio do PowerShell — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 3. Verifique na coluna "MediaType" se o seu tipo de armazenamento é um SSD. Caso seja, você tem um SSD instalado no seu computador.