Como saber se o Windows é 32 ou 64 bits

É importante saber se o Windows é 32 ou 64 bits antes de fazer download e instalar programas no PC. Aplicativos compilados em 32 bits podem rodar em 64 bits, mas o contrário não ocorre. Assim como em outras edições do sistema operacional da Microsoft, como Windows 8.1, Windows 8 Windows 7, o Windows 10 está disponível em 32 e 64 bits. Checar essa informação não é um procedimento longo: é possível saber quantos bits têm seu PC em três passos. No tutorial do TechTudo, veja como saber se o Windows é 32 ou 64.