Como saber se os AirPods são originais? Descubra em cinco dicas

Os AirPods estão entre os fones de ouvido sem fio mais populares do mercado e, como acontece com diversos produtos famosos, não é difícil encontrar réplicas falsificadas destes eletrônicos . Apesar de algumas cópias possuírem um design bem semelhante ao original, alguns detalhes como o número de série e o funcionamento de recursos como o cancelamento de ruído costumam denunciar os fones falsos. Os AirPods originais também são pareados com um iPhone ou um iPad com muito mais rapidez e estabilidade, o que pode não acontecer com as réplicas.

Preços muito abaixo do padrão no mercado e a qualidade do material também podem indicar quando o produto é falso. Está na dúvida se os seus AirPods são originais? Confira cinco dicas que o TechTudo separou para te ajudar a identificar quando um fone Bluetooth é ou não da Apple.

1 de 6 Como saber se os AirPods são originais? Saiba identificar réplicas falsas do fone da Apple — Foto: Divulgação/Apple Como saber se os AirPods são originais? Saiba identificar réplicas falsas do fone da Apple — Foto: Divulgação/Apple

1. Desconfie de preços muito baixos

Os valores de fones de ouvido podem variar bastante de uma loja para outra. Por isso, é importante tomar como base os preços praticados no site da Apple. Lançados em outubro de 2022, os AirPods Pro 2, por exemplo, são a versão mais recente dos fones sem fio da marca e têm valor oficial de R$ 2.599. No varejo virtual, é possível encontrar o produto sendo comercializado por valores em torno de R$ 2.000. Números muito abaixo disso provavelmente estão ligados a réplicas ou produtos falsificados.

2 de 6 AirPods Pro 2 são o modelo mais recente de AirPods e tem preço oficial de R$2.599 no site da Apple — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 são o modelo mais recente de AirPods e tem preço oficial de R$2.599 no site da Apple — Foto: Divulgação/Apple

Alguns outros produtos praticamente imitam o design dos AirPods e podem até enganar o consumidor, mas não são considerados cópias falsificadas dos earbuds da Apple por não utilizarem o mesmo nome. É o caso de fones de ouvidos como o i7 e o i12, que fazem bastante sucesso no Brasil e podem ser encontrados à venda por valores abaixo de R$ 100.

2. Verificar o número de série dos AirPods

Os Airpods originais possuem um número de série único para cada lugar onde o código é exibido. Assim, o estojo de carregamento, o fone de esquerdo, o fone direito e a caixa do aparelho contam com sequências distintas entre si. Já os AirPods falsificados costumam não fazer qualquer diferenciação de caracteres de acordo com o local de exibição e utilizam sempre o mesmo código em todas as peças do produto.

3 de 6 Para checar se o número de série dos AirPods é verdadeiro, acesse o site oficial da Apple e digite o código — Foto: Reprodução/Apple Para checar se o número de série dos AirPods é verdadeiro, acesse o site oficial da Apple e digite o código — Foto: Reprodução/Apple

Além disso, o número de série pode ser posto à prova através do site oficial da Apple (checkcoverage.apple.com). Esta plataforma virtual possibilita que o usuário verifique o status da garantia de qualquer produto da marca apenas inserindo um número de série. Se, após preencher o campo com os caracteres do código, a página exibir as informações correspondentes aos AirPods, eles são originais.

3. Observe a qualidade do material

Apesar de algumas réplicas de produtos da Apple possuírem diferenças muito sutis em relação aos originais, detalhes do acabamento e a qualidade do material utilizado em AirPods fake podem denunciá-los. Desconfie de dispositivos que apresentem imperfeições ou sejam muito leves e passem pouca segurança no manuseio.

4 de 6 AirPods falsificados podem apresentar imperfeições físicas em suas peças — Foto: Divulgação/Apple AirPods falsificados podem apresentar imperfeições físicas em suas peças — Foto: Divulgação/Apple

Algumas diferenças também podem ser notadas no estojo de carregamento, quanto ao tamanho e as cores utilizadas. Além disso, versões falsas costumam ter uma dobradiça mais frouxa, algo que não acontece nas cases originais.

4. Teste a qualidade do áudio

A qualidade de áudio é reconhecidamente um dos pontos mais fortes dos AirPods nas avaliações de consumidores. Por esta razão, é digno de desconfiança se o dispositivo apresentar ruídos desagradáveis, graves estourados ou oscilações de volume. Alguns recursos também tendem a não funcionar bem em réplicas como o Áudio Espacial e o cancelamento de ruído.

5 de 6 AirPods originais têm recursos como o cancelamento de ruído e o áudio espacial, dificilmente presente em réplicas — Foto: Divulgação/Apple AirPods originais têm recursos como o cancelamento de ruído e o áudio espacial, dificilmente presente em réplicas — Foto: Divulgação/Apple

O Áudio Espacial oferece uma experiência de áudio multidimensional, adicionando espaço, claridade e profundidade à reprodução sonora. Em conjunto com o cancelamento de ruído ativo, o recurso garante aos fones da Apple uma das melhores experiências auditivas do mercado. Por se tratarem de tecnologias de alto valor para serem implantadas em um dispositivo, dificilmente AirPods falsos contarão com um bom funcionamento dos mecanismos.

5. Teste a conexão com um iPhone, iPad ou outro dispositivo

Como os AirPods originais são equipados com suporte ao Bluetooth 5.0, que garante uma alta estabilidade de conexão, portanto, oscilações no sinal que levam o smartphone a ser desconectado várias vezes, podem indicar que o produto é falso. Teste a velocidade e a estabilidade da conexão dos AirPods para conferir a qualidade do fone. Se puder testar com outros produtos da marca, é ainda melhor.

6 de 6 Apple AirPods (Foto: Reprodução / TechTudo) — Foto: TechTudo Apple AirPods (Foto: Reprodução / TechTudo) — Foto: TechTudo

Como funcionam como um ecossistema, o pareamento dos fones de ouvido da Apple com iPhones e iPads, por exemplo, costuma ser ainda mais simples de ser feito, o que pode ajudar a verificar a autenticidade do produto. Para se conectar a um iPhone, é necessário apenas abrir a tampa do estojo de recarga próximo ao smartphone e apertar o botão de configuração na parte traseira da case para sincronizar. Em réplicas, é comum que problemas ocorram neste processo, como falhas de conexão ou não acionamento do pop-up que mostra informações de bateria dos earbuds e da case.

Com informações de Cashify, Lifewire, XDA e Apple