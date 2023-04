Como separar PDF online com o I Love PDF

É possível separar PDF de forma gratuita e rápida pelo site I Love PDF. A plataforma permite selecionar um intervalo de páginas para dividir ou converter cada página do PDF em documentos independentes. Para isso, basta fazer o upload do seu arquivo no site, seja importando do seu computador ou diretamente do Google Drive ou do Dropbox, e escolher a opção desejada. O programa possui ainda um plano premium no valor de R$ 29 por mês ou no modo anual de R$ 11/mês, no qual são disponibilizadas novas funções e conversões ilimitadas. Confira, a seguir, como separar um PDF por páginas pelo site I Love PDF.