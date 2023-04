O Google Tradutor permite traduzir sites e documentos de forma fácil pelo computador. A ferramenta de tradução do Google converte páginas inteiras de vários idiomas para o português, possibilitando leitura e navegação fluida em portais internacionais. Além disso, o serviço também permite traduzir documentos e artigos de até 10 MB na íntegra, em formato Word , PowerPoint , Excel e PDF — este último com limite de 300 páginas. Confira, a seguir, como traduzir site para português e documentos pelo Google Tradutor.

1 de 11 Tutorial ensina como traduzir sites e documentos com o Google Tradutor — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Tutorial ensina como traduzir sites e documentos com o Google Tradutor — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Como traduzir um site pelo Google Tradutor

Passo 1. Acesse o Google Tradutor (translate.google.com) e clique em “Sites”, no menu superior;

2 de 11 É possível traduzir textos e documentos com Google Tradutor de forma rápida — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível traduzir textos e documentos com Google Tradutor de forma rápida — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Digite a URL do site desejado no campo principal e clique no botão de setinha para traduzir;

3 de 11 Veja como traduzir sites no Google Tradutor — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como traduzir sites no Google Tradutor — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. O site traduzido será aberto em uma nova janela no navegador;

4 de 11 Google Tradutor faz a tradução de sites de forma imediata — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Google Tradutor faz a tradução de sites de forma imediata — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Caso queira alternar entre a versão traduzida e a original, clique no botão “Tradução”, no canto superior direito, e escolha a opção “Original”;

5 de 11 É possível alternar entre a versão traduzida e a original — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível alternar entre a versão traduzida e a original — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. No canto superior esquerdo, clique em “Português” e escolha outros idiomas para traduzir a página imediatamente.

6 de 11 É possível traduzir site pelo Google Tradutor em vários idiomas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível traduzir site pelo Google Tradutor em vários idiomas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como traduzir um documento com o Google Tradutor

Passo 1. Acesse o Google Tradutor (translate.google.com) e clique em “Documentos”, no menu superior;

7 de 11 Site para traduzir artigos: veja como traduzir documentos pelo Google Tradutor — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Site para traduzir artigos: veja como traduzir documentos pelo Google Tradutor — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Clique no botão “Procurar no computador” e escolha o arquivo desejado no PC;

8 de 11 Google Tradutor permite traduzir documentos armazenados no computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Google Tradutor permite traduzir documentos armazenados no computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Após o carregamento do arquivo, clique em “Traduzir”;

9 de 11 Veja como traduzir documentos e artigos pelo Google Tradutor no computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como traduzir documentos e artigos pelo Google Tradutor no computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Depois de traduzir, clique no botão “Fazer o download da tradução”. O arquivo será baixado imediatamente;

10 de 11 Veja como baixar documento traduzido pelo Google Tradutor — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como baixar documento traduzido pelo Google Tradutor — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Abra o arquivo e veja que o texto estará sinalizado com uma etiqueta de que foi traduzido pelo Google.