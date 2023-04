Como transformar PDF em Excel grátis? Saiba converter arquivos

É possível transformar PDF em Excel de forma fácil com a ajuda do site I Love PDF. A ferramenta é grátis e funciona diretamente no navegador, de forma que o usuário consegue converter o arquivo rapidamente para o formato .XLS. Após a transformação, o documento pode ser baixado e executado normalmente no editor da Microsoft. O I Love PDF mantém a formatação original das células, e o usuário poderá editar a planilha como quiser. Confira a seguir como converter PDF em Excel grátis pelo computador e baixar o arquivo para editar.