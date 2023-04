Usar a Siri com ChatGPT pelo iPhone é possível, pois a plataforma OpenAI fornece a API necessária para criar um atalho no iOS que integra os dois serviços. Esse atalho permite abrir a assistente da Apple para fazer perguntas ou dar comandos de voz para a inteligência artificial diretamente pelo smartphone, sem a necessidade de acessar um navegador web e digitar as instruções via texto. As respostas geradas são as mesmas mostradas na versão tradicional do ChatGPT.

1 de 8 página inicial do chat gpt — Foto: Gisele Souza/TechTudo página inicial do chat gpt — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Nas linhas a seguir, o TechTudo mostra como usar a Siri com ChatGPT pelo iPhone por meio do atalho SiriGPT. É importante destacar que, para realizar o procedimento, é necessário ter uma conta criada no OpenAI.

Como criar o atalho do SiriGPT

Passo 1. Acesse o site do OpenAI (www.platform.openai.com) e faça login com a sua conta;

2 de 8 Acesse o site do OpenAI — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Acesse o site do OpenAI — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 2. Toque nas três barrinhas, no canto superior direito da tela, acesse seu perfil e toque em “View API keys”;

3 de 8 Acesse as chaves de API do serviço — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Acesse as chaves de API do serviço — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 3. Crie uma chave e salve o código em um lugar seguro. Essa sequência será utilizada nos passos a seguir;

4 de 8 Crie uma chave de API — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Crie uma chave de API — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 4. Instale o atalho SiriGPT (www.icloud.com/shortcuts/18cd4aad0abe4b4ebcc03ef3b4d0dc40) no iPhone. Em seguida, abra os Atalhos e acesse as configurações do SiriGPT

5 de 8 Configure o atalho do SiriGPT no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Configure o atalho do SiriGPT no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 5. No campo “ADD API KEY HERE”, insira a chave do ChatGPT gerada no início deste tutorial e toque em “OK”, no canto superior direito da tela;

6 de 8 Inclua a API do ChatGPT no atalho — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Inclua a API do ChatGPT no atalho — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 6. Na página inicial dos Atalhos, toque no atalho do SiriGPT e dê permissão para usar o reconhecimento de voz do iPhone e se conectar à API do OpenAI.

7 de 8 Dê as devidas permissões ao atalho — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Dê as devidas permissões ao atalho — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 7. Pronto! Agora, basta tocar no atalho do SiriGPT e fazer uma pergunta ou dar um comando de voz para a inteligência artificial por meio da Siri.

8 de 8 Faça uma pergunta ao SiriGPT — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Faça uma pergunta ao SiriGPT — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Vale mencionar que os Atalhos do iPhone podem ser adicionados à tela inicial para facilitar o acesso. É possível também integrar o atalho a um gesto no menu de acessibilidade do iOS.

Apple quer tornar Siri mais inteligente

Com a popularização de serviços de inteligência artificial, como o ChatGPT da OpenAI, a Apple quer tornar a Siri mais esperta em diversos aparelhos. Segundo informações obtidas pelo 9to5Mac, a Maça vai implementar recursos adicionais à assistente na versão beta do tvOS 16.4, da Apple TV.

Intitulada “Bobcat”, a atualização deve adicionar uma tecnologia chamada “Geração de Linguagem Natural da Siri”. No início, a assistente vai utilizar a geração de linguagem para contar piadas, mas também poderá configurar cronômetros, por exemplo.

Pelo que parece, a ideia da Apple não é transformar a Siri em um chatbot como o ChatGPT. Em vez disso, a empresa planeja apenas fazer com que a assistente tenha mais recursos à disposição. Ainda não há previsão para essa atualização ser lançada.

