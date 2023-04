Web apps são, basicamente, aplicativos que rodam por meio do navegador web. Eles funcionam tanto no iPhone (iOS), quanto no Android, da mesma forma que os apps baixados pela App Store ou Google Play Store. Eles têm diversas vantagens, como tamanho menor e fácil acesso. Nas linhas a seguir, o TechTudo mostra como usar aplicativos no Android ou iPhone sem precisar instalar nada.

1 de 5 Como usar aplicativos no Android ou iPhone sem precisar instalar nada — Foto: Pexels/Lisa Fotios Como usar aplicativos no Android ou iPhone sem precisar instalar nada — Foto: Pexels/Lisa Fotios

📝 Qual é o melhor aplicativo para fazer live no YouTube? Veja no Fórum TechTudo

O que são web apps e quem pode usar?

Em smartphones, os web apps são versões simplificadas de aplicativos que rodam direto pelo navegador do celular. Eles se assemelham aos apps nativos disponíveis na App Store ou na Google Play Store, mas funcionam pelo Safari, Edge ou Chrome.

É possível até mesmo instalar um atalho para o web app na tela inicial do smartphone para acessá-lo como um aplicativo convencional. Qualquer usuário pode utilizar web apps: o único requisito é ter um smartphone com sistema operacional iOS ou Android.

Por que web apps são úteis?

Os web apps têm vantagens únicas. O maior benefício é não precisar instalar nada — ou seja, os web apps não ocupam espaço no armazenamento do celular, já que funcionam pelo navegador. Além disso, não é necessário atualizar os web apps por meio das lojas de aplicativos. Muitas vezes, as atualizações acontecem sem os usuários perceberem, já que os desenvolvedores aplicam as mudanças direto no código do site.

Outra vantagens dos web apps é o fácil acesso. Por serem integrados ao navegador web, é possível usar as credenciais de login e senha salvas no Safari, Edge, Chrome ou outros navegadores.

2 de 5 Alguns aplicativos podem ser adicionados às telas de iPhones e Androids direto dos navegadores — Foto: Reprodução/Make Use Of Alguns aplicativos podem ser adicionados às telas de iPhones e Androids direto dos navegadores — Foto: Reprodução/Make Use Of

Quais as diferenças entre web apps e apps nativos?

A maior diferença entre os web apps e os apps nativos está no sistema de notificações. Apesar de já terem melhorado bastante em comparação com anos anteriores, as notificações do web apps ainda são bastante limitadas. Por isso, se você precisa saber informações do aplicativo na hora, é melhor instalar a versão tradicional.

Além disso, web apps conseguem burlar certas limitações das lojas de aplicativos. O Xbox Cloud Gaming, por exemplo, só funciona por meio de web app no iPhone (iOS). Não existe um app nativo para a plataforma, pois, segundo as regras da App Store, todos os jogos disponíveis no serviço de streaming de jogos na nuvem da Microsoft devem ser aprovados pela Apple.

Como usar web apps no iPhone

Passo 1. Utilize o Safari para acessar o site que deseja transformar em web app. Com o site aberto, toque no botão de compartilhamento do Safari, na parte inferior da tela;

3 de 5 Abra o menu de compartilhamento do Safari — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Abra o menu de compartilhamento do Safari — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 2. Toque na opção “Adicionar à tela de início”;

4 de 5 Adicione o web app à tela de início — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Adicione o web app à tela de início — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 3. Configure o nome, o link do atalho e toque em “Adicionar”, no canto superior direito da tela.

5 de 5 Conclua a configuração do web app — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Conclua a configuração do web app — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 4. Pronto! Agora você pode acessar o web app a partir da tela de início do iPhone.

Como usar web apps no Android

Passo 1. Utilize o Chrome para acessar o site que deseja transformar em web app e toque nos três pontinhos que ficam no canto superior direito da tela;

Passo 2. Se o site puder ser utilizado como um web app, haverá a opção “Instalar aplicativo” no menu. Caso o site não tenha uma versão em web app, você verá a opção “Adicionar à tela inicial”. Toque em qualquer uma das duas opções;

Passo 3. Pronto! Agora o site pode ser acessar por meio da tela de início do Android.

Com informações de How to Geek.

Veja também: 6 funções básicas que todo usuário deveria saber fazer no iOS