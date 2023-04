Como usar o apagador de objetos do Galaxy S23 para melhorar suas fotos

O recurso também conta outras opções de uso, como o apagador de sombra e reflexo. Todos estão disponíveis no Photo Remaster de celulares da marca atualizados com o One UI 5.1.10. Além de tirar os objetos da imagem, a ferramenta ainda completa a parte que ficaria faltando usando Inteligência Artificial para preencher o espaço de uma forma natural. Nas linhas a seguir, veja como usar o apagador de objetos em testes feitos no Galaxy S23 Ultra .

Passo 1. Abra a imagem desejada na galeria do celular e toque no ícone de lápis que fica no canto inferior esquerdo da tela. Um menu de edição será aberto. Em seguida, toque nos três pontinhos no canto inferior direito da tela para abrir a janela com a ferramenta de apagar objeto.