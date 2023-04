Como ver o IMEI do celular Samsung? Saiba maneiras de checar código

O código IMEI é um número exclusivo composto por 15 dígitos. Conhecer esse código dá segurança ao consumidor, uma vez que ele é a chave para que operadoras de telefonia possam realizar o bloqueio de aparelhos e inutilizá-los, em caso de roubo ou perda. Assim, é importante conhecer diferentes opções para localizar o código IMEI no seu celular Samsung e garantir segurança às informações pessoais.

Para realização do tutorial, foi utilizado um Samsung Galaxy Note 20, portanto, podem haver pequenas variações em modelos diferentes que realizarem o passo a passo a seguir. Confira no tutorial abaixo como identificar o IMEI do seu dispositivo.

2 de 10 O IMEI costuma vir anotado na caixa de celulares da Samsung — Foto: Reprodução/IMEI Info O IMEI costuma vir anotado na caixa de celulares da Samsung — Foto: Reprodução/IMEI Info

Como descobrir o IMEI pelos ajustes do Android

Passo 1. Acesse as configurações do smartphone pela opção "Config.". O acesso também pode ser feito pelo pelo ícone de engrenagem no canto superior direito da tela, na central de notificações que aparece ao arrastar o dedo para baixo a partir da barra de status.

3 de 10 Como encontrar o IMEI por meio do sistema operacional em aparelhos da Samsung — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo Como encontrar o IMEI por meio do sistema operacional em aparelhos da Samsung — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo

Passo 2. Em configurações, arraste até o final da tela e toque em "Sobre o telefone".

Passo 3. Os números de IMEI estarão logo abaixo do número de série.

Passo 4. Caso o smartphone não esteja em mãos, basta acessar o serviço “Encontre meu dispositivo”, no endereço google.com/android/find. É necessário estar logado na mesma conta Google cadastrada no aparelho.

4 de 10 Também é possível encontrar o IMEI por meio do serviço “Encontre meu dispositivo” — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo Também é possível encontrar o IMEI por meio do serviço “Encontre meu dispositivo” — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo

Passo 5. Identifique o aparelho na lista e toque no ícone de "i" para ver mais informações. O código IMEI aparecerá entre outros dados sobre o telefone.

Como ver o IMEI pelo app Telefone

5 de 10 O IMEI também pode ser encontrado pelo app de telefone — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo O IMEI também pode ser encontrado pelo app de telefone — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo

Passo 1. Abra o aplicativo de telefone e disque a sequência "*#06#".

Passo 2. Não é necessário tocar em "discar". Assim que digitar "#", aparecerá uma janela com os números IMEI do aparelho. Para sair da tela, basta tocar em "OK".

Como ver o IMEI de celulares Samsung via internet

Passo 1. O cadastro na conta Samsung também possibilita encontrar o IMEI rapidamente. Basta entrar no endereço smartthingsfind.samsung.com e entrar com email e senha cadastrados. O endereço é uma indicação da própria Samsung, na opção "Buscar meu telefone", dentro do app Samsung Account.

6 de 10 O Smartthings Find é outro método para encontrar o IMEI — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo O Smartthings Find é outro método para encontrar o IMEI — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo

Passo 2. A tela seguinte irá exibir todos os dispositivos Samsung vinculados à conta Samsung. Toque nos três pontos ao lado do nome do dispositivo.

7 de 10 Por padrão, o Smartthings Find seguirá a validação de duas etapas no primeiro acesso, caso o dispositivo já possua essa camada de proteção — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo Por padrão, o Smartthings Find seguirá a validação de duas etapas no primeiro acesso, caso o dispositivo já possua essa camada de proteção — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo

Passo 3. Caso já tenha cadastrado a verificação de duas etapas no dispositivo Samsung, basta seguir as indicações sugeridas pelo SmartThing Find para validar o dispositivo de acesso ao site. Caso não tenha, basta pular esta etapa.

8 de 10 Localização do IMEI no Samsung Smartthings Find — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo Localização do IMEI no Samsung Smartthings Find — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo

Passo 4. Por fim, uma vez validado o dispositivo, basta clicar nos três pontos e depois em "Informações do IMEI". Uma pop-up irá exibir o código solicitado.

Como conferir o IMEI na nota fiscal

O código IMEI também pode estar registrado na nota fiscal do celular e na caixa do aparelho. Enquanto o código costuma aparecer em uma etiqueta colada na caixa, a nota fiscal dispõe de campo próprio em que essa informação pode ou não estar presente.

9 de 10 Localização do IMEI na Nota Fiscal Eletrônica — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo Localização do IMEI na Nota Fiscal Eletrônica — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo

Passo 1. Entre no endereço nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx e preencha a "chave de acesso" da Nota Fiscal Eletrônica. Lembre também de clicar na caixa de verificação do captcha.

Passo 2. Procure a aba "Informações Adicionais" e clique sobre ela. Depois procure por "Informações Complementares de Interesse do Contribuinte" e, por fim, confira o campo "Descrição". O código IMEI estará localizado nesse campo.

Passo 3. No caso das notas fiscais físicas, basta procurar a área destinada aos "Dados Adicionais", no final do documento. Em modelos de nota horizontal, o campo "Dados Adicionais" também fica localizado em um dos últimos campos da nota fiscal.

10 de 10 O IMEI também pode vir na Nota Fiscal do celular — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo O IMEI também pode vir na Nota Fiscal do celular — Foto: Willian Rodrigues/TechTudo