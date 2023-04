Corinthians x Cruzeiro ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Corinthians e Cruzeiro fazem, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (16), um duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Disputada na Neo Química Arena, a partida será transmitida ao vivo na TV Globo , com sinal aberto sendo retransmitido online e de graça pelo Globoplay . O streaming pode ser acessado por torcedores cadastrados na Conta Globo, mesmo não assinantes, no PC e no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Novos usuários devem se inscrever de forma simples, bastando usar e-mail e senha ou aproveitar as informações de contas Facebook , Google ou Apple .

O Corinthians, que vem de derrota para o Remo pelo placar de 2 a 0 na Copa do Brasil, chega buscando seu oitavo título do Brasileirão. Já o Cruzeiro, que foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, está de volta à série A do Brasileirão, após passar três anos disputando a série B. Veja, a seguir, como assistir ao duelo entre Corinthians e Cruzeiro ao vivo no Globoplay.

Corinthians x Cruzeiro ao vivo: partida pelo Brasileirão 2023 tem transmissão online no Globoplay

Corinthians x Cruzeiro ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para assistir à estreia do Corinthians contra o Cruzeiro no Brasileirão 2023 ao vivo na Globo, abra a página do Globoplay ("globoplay.globo.com" , sem aspas) e entre na seção "Agora na TV";

Estreia do Timão no Brasileirão 2023 pode ser assistida ao vivo após torcedor entrar na seção "Agora na TV" no Globoplay

Passo 2. Na página seguinte, dê um clique no botão "Assista agora" para ter acesso à janela que permite fazer login ou realizar um cadastro de graça na Conta Globo;

Telespectador deve usar o botão "Assista agora" para poder fazer login ou se cadastrar gratuitamente na Conta Globo

Passo 3. Faça login usando seu e-mail e senha já cadastrados ou vincule os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, use o botão "Entrar". Caso você não tenha uma Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se";

Login na Conta Globo é feito informando um e-mail e senha cadastrados ou vinculando os dados de contas Facebook, Google ou Apple

Passo 4. Digite todos os dados solicitados e aceite os termos de uso e privacidade. A seguir, finalize o procedimento dando um clique no botão "Cadastrar" para a transmissão da primeira rodada do Brasileirão ao vivo começar imediatamente.

Público realiza cadastro na Conta Globo inserindo seus dados pessoais e aceitando os termos de uso e privacidade do Globoplay

Corinthians x Cruzeiro ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar a primeira rodada do Brasileirão 2023 ao vivo e online pelo celular, acesse o aplicativo do Globoplay e pressione a guia “Agora". Então, vá no botão "Assista agora" para poder fazer login ou realizar um cadastro na Conta Globo;

Transmissão de Corinthians x Cruzeiro está disponível ao vivo e de graça no Globoplay pelo aplicativo para celular

Passo 2. Insira seu e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Outra opção é aproveitar os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Em seguida, toque no botão "Entrar". Se você não tiver uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se", complete seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Por último, use o botão "Cadastrar" para finalizar o processo.

Login ou cadastro no Globoplay podem ser feitos com dados pessoais ou usando os dados de contas Facebook, Google ou Apple

Pronto. Agora que você já sabe como assistir ao sinal aberto da Globo online, aproveite as dicas e entre no Globoplay para assistir à partida entre Corinthians e Cruzeiro pelo Brasileirão 2023 ao vivo e online.

