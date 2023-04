Crunchyroll no Discord: como conectar o streaming no serviço de chat

Vincular a conta da Crunchyroll com o Discord pode ser útil para compartilhar com amigos e comunidades online os animes que estiver assistindo. Isso porque, após a conexão entre os serviços, informações como o título do anime em reprodução, o episódio e a temporada serão exibidas no seu perfil do app de comunicação. Pensando nisso, o TechTudo preparou um tutorial para associar as plataformas e iniciar discussões sobre suas séries animadas favoritas.