Date Night Movies: site mescla gostos de filmes e indica o ideal; conheça

O site Date Night Movies permite que duas pessoas com gostos distintos possam escolher o filme ideal para assistir juntos. O programa é gratuito e ajuda a fazer uma lista com até 24 obras relacionadas aos títulos favoritos de cada pessoa, com a vantagem de que não é necessário se cadastrar ou baixar algum aplicativo para usar. Além disso, também é possível gerar uma combinação aleatória caso você não lembre o nome de algum filme. Vale destacar que somente títulos em inglês são válidos para a pesquisa - por isso, vale pesquisar no Google pelo nome original. Confira, a seguir, como fazer uma fusão de filmes pelo site Date Night Movies e descobrir ao que assistir.