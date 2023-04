Enem 2023: como pedir isenção na taxa de inscrição pelo site do Inep

Já é possível solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. O procedimento pode ser feito entre esta segunda (17) e 28 de abril pela Página do Participante, no site do Inep, informando CPF, número de telefone, e-mail e data de nascimento. O resultado sai em 8 de maio — e vale lembrar que os candidatos com isenções aprovadas deverão se inscrever normalmente no Enem quando abrirem as inscrições. A seguir, saiba como pedir a isenção da taxa do Enem 2023.