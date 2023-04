Falha na instalação do Windows 10: como resolver os principais erros

É possível encontrar falhas na instalação do Windows 10 . O sistema operacional da Microsoft foi lançado em 2015 como um upgrade gratuito e simples para quem já usava o Windows 7 ou Windows 8 originais. No entanto, no momento da instalação do Windows 10 , podem surgir falhas, como o erro 0×80073712, por exemplo, que indica que o arquivo necessário para o Windows Update está danificado ou ausente.

Na verdade, desde o download dos arquivos de instalação até a aplicação deles na máquina para substituir um sistema pelo outro, o usuário pode encontrar diversos códigos de erros. Confira as principais falhas na instalação do Windows 10 e o que fazer em cada uma delas.

1. Erro no Windows Update

Um problema comum na hora de baixar o Windows 10 a partir de uma versão anterior está no Windows Update. A ferramenta pode travar no meio do download do sistema, ou não encaminhar os arquivos para instalação mesmo depois que são baixados. Nesses casos, a Microsoft recomenda sair do programa por 10 a 15 minutos, reabri-lo e ativar a atualização automática. Caso não seja resolvido, a última providência é baixar um assistente para recuperar o Update.

2. Erro 0×80073712

Esse erro indica que o arquivo necessário para o Windows Update está danificado ou ausente. Para solucioná-lo, é necessário reiniciar o PC e tentar executar o Update novamente. Caso não dê certo, prossiga com a instalação do software de solução de problemas disponibilizado pela Microsoft.

3. Erro 0x800F0923

O erro indica que um driver ou outro programa instalado no seu computador apresenta incompatibilidade com o Windows 10. Isso significa que seu PC pode ainda não ser elegível para a atualização, algo que a Microsoft deixou claro que poderia ocorrer. Em todo caso, a empresa pede que o usuário entre em contato com o suporte técnico para obter mais detalhes – lembre-se de estar com o modelo do seu computador em mãos.

4. Erro “A atualização não é aplicável ao seu computador”

Embora seja parecido com o problema anterior, este erro é mais simples de resolver. Isso porque o bug normalmente significa apenas que o seu computador não tem as atualizações obrigatórias do sistema operacional instaladas. Solucione o erro baixando e instalando todas as atualizações importantes apontadas pelo Windows Update.

5. Erro 0×80200056

Essa falha pode ser sinal de que a atualização foi interrompida bruscamente, seja porque você reiniciou o computador ou o desconectou de uma fonte de alimentação até a bateria acabar enquanto os pacotes estavam sendo baixados. Certifique-se de que a máquina está com bateria ou ligada a uma tomada e tente atualizar novamente.

6. Erro 0x800F0922

Segundo a Microsoft, esse erro indica que houve problema de comunicação entre seu computador e os servidores do Windows Update. Além de falhas na conexão com a Internet, uma causa para o problema é o uso de VPN, algo que prejudica a transferência de dados da atualização. Se esse for o seu caso, desligue a VPN e tente novamente.

Outra possível causa é falta de espaço livre suficiente na partição reservada para o sistema. Para resolver, aumente o tamanho dessa partição e tente baixar e instalar o Windows 10 de novo.

7. Erro 0xC1900208 – 0x4000C

Um aplicativo incompatível instalado no seu computador pode causar esse código de erro, impedindo que o processo de atualização para o Windows 10 seja concluído. Não há uma maneira prática de saber se um programa específico é incompatível com o novo Windows, mas, em geral, tratam-se de todos os que requerem algum driver existente só no Windows XP. Se algum app do Windows XP não roda no Windows 7, não irá funcionar também no Windows 10.

8. Erro 0xC1900200 – 0×20008

Infelizmente, esse erro não tem como ser resolvido facilmente. O problema é sinal de que o hardware do seu computador não atende aos requisitos mínimos para o funcionamento do Windows 10. Para rodar o sistema, a máquina deve ter pelo menos um processador de 1 GHz, 1 GB de RAM, 16 GB de disco e suporte gráfico ao DirectX 9, entre outras especificações. Ou seja, a não ser que você esteja disposto a fazer upgrade de hardware em um PC antigo, não poderá instalar o Windows 10 nele.

9. Erros 0×80070070 – 0×50011, 0×80070070 – 0×50012 e 0×80070070 – 0×60000

O Windows 10 precisa de espaço livre suficiente para descompactar os arquivos de instalação, substituir DLLs e outros itens no disco e depois apagar o que não for mais necessário. Caso você veja um desses erros, é preciso liberar mais megabytes do armazenamento e tentar atualizar novamente.

10. “Não conseguimos concluir as atualizações” e “Falha ao configurar as atualizações do Windows”

Esses são dois dos alertas de erros mais comuns na hora de baixar o Windows 10. Porém, não há uma solução clara para eles, pois variam de acordo com o tipo de falha. É necessário encontrar o código de erro específico e informá-lo para o suporte da Microsoft, que irá lhe ajudar com mais informações – ou, se for um dos erros acima, você mesmo pode resolver.

Como encontrar o código de falha na instalação do Windows 10

Para encontrar o código de erro, consulte o histórico de atualizações do Windows, acessado por meio da barra lateral do Windows Update, e anote o código de erro de uma atualização que não foi instalada.

