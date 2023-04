Final BBB 23: vote em Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao para vencer

Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao são as finalistas do BBB 23 . A sister que receber mais votos do público será a grande campeã desta temporada, ganhando o prêmio de R$ 2,88 milhões — o maior da história do reality. O resultado final será divulgado na edição ao vivo desta terça-feira (25), que se inicia a partir de 22h25. Os espectadores já podem acessar a votação, que está aberta na página do programa no Gshow , e escolher quem deve vencer o jogo. Para isso, basta fazer login com os dados já cadastrados em uma Conta Globo.

Para os novos usuários do serviço, um registro gratuito precisa ser feito inserindo um endereço de e-mail ou aproveitando as informações de contas Facebook, Google ou Apple. O cadastro é realizado apenas uma vez e continua valendo para a próxima temporada do Big Brother Brasil. Confira, a seguir, como foi formada a grande final e como votar pelo Gshow para ajudar a decidir a campeã do BBB 23.

BBB 23: como votar para eliminar um participante

Como foi formada a final do BBB 23

As três finalistas do BBB 23 foram definidas na noite deste domingo (23). Após a eliminação de Larissa no último paredão da temporada, Aline Wirley e Bruna Griphao se juntaram à Amanda na final do reality. Vale lembrar que a médica se garantiu antecipadamente na decisão após vencer a "Prova da Finalista", na sexta-feira (21). Agora, as três sisters disputam a preferência do público, que vai votar para decidir quem fica com o prêmio estimado em cerca de R$ 2,8 milhões.

Votação BBB 23: como votar em Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao para vencer pelo Gshow

Passo 1. Para participar votando na final do BBB 23, abra o site do reality no Gshow ("gshow.globo.com/realities/bbb", sem as aspas) e clique no destaque da enquete com as fotos das finalistas;

Público pode escolher quem deve vencer o BBB 23 após clicar no destaque da decisão no Gshow

Passo 2. Assim que os nomes e fotos das participantes da final forem exibidos na tela, escolha qual merece ser a vencedora da temporada;

Usuário deve observar os nomes e fotos das finalistas e depois indicar qual delas merece ganhar o prêmio do jogo

Passo 3. Agora, faça login usando os dados cadastrados em uma Conta Globo e selecione o botão "Entrar". Se você não for cadastrado, escolha a opção "Cadastre-se" para se inscrever gratuitamente informando seus dados pessoais ou vinculando as informações de contas Facebook, Google ou Apple;

Para participar votando na final do BBB 23 é preciso fazer login com dados cadastrados ou se cadastrar vinculando informações de contas externas

Passo 4. Após logado, marque o box "Sou humano" para validar seu voto na final do BBB 23;

Espectador precisa confirmar que é humano para finalizar seu voto na decisão do BBB 23

Passo 5. A conclusão do seu voto será mostrada na tela. Então, se quiser votar mais vezes, basta dar um clique no botão “Votar novamente” e recomeçar o processo.

Com o fim do processo, telespectador pode votar na final mais quantas vezes quiser