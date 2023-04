Fla x Flu: como assistir à final do Carioca ao vivo no Flow Sport Club

Em parceira com a plataforma de streaming Dale, o Flow Sport Club transmite gratuitamente o primeiro confronto entre Flamengo e Fluminense, neste sábado (1), às 20h30, pela final do Campeonato Carioca. Apresentado pelos influenciadores Igor "3K" Coelho, Davy Jones e Cross, o canal no YouTube já havia exibido os jogos do rubro-negro contra Boavista e Vasco no edição deste ano, e agora é a vez da quarta decisão de estadual consecutiva entre a dupla Fla-Flu. Pensando nisso, o TechTudo preparou um tutorial de como assistir à partida com imagens em tempo real no FSP. Confira o passo a passo a seguir.