Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir à final do Cariocão online

Flamengo e Fluminense fazem, às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (1), a partida de ida válida pela final do Campeonato Carioca 2023. O clássico acontece no estádio do Maracanã e conta com transmissão ao vivo na TV Bandeirantes, podendo também ser assistido gratuitamente online pelo site da emissora ou pelo aplicativo BandPlay , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Os times repetem a final da edição 2022 da competição, na qual o Tricolor foi campeão. Veja, no tutorial a seguir, como acompanhar o clássico entre Flamengo e Fluminense pelo primeiro jogo da decisão do Cariocão 2023 ao vivo.

1 de 6 Flamengo x Fluminense ao vivo: final do Campeonato Carioca 2023 tem transmissão na TV Bandeirantes — Foto: Divulgação/Band Flamengo x Fluminense ao vivo: final do Campeonato Carioca 2023 tem transmissão na TV Bandeirantes — Foto: Divulgação/Band

Flamengo x Fluminense ao vivo: como assistir ao jogo do Campeonato Carioca hoje pelo PC

Passo 1. Para assistir ao primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca 2023 ao vivo na Band, acesse o site da TV Bandeirantes ("band.uol.com.br", sem aspas). No menu superior, vá no botão "Entrar" para fazer login. Se você for novo na plataforma, selecione a opção "Cadastrar";

2 de 6 Fazer login ou realizar cadastro de graça no site da TV Bandeirantes possibilita ao torcedor assistir ao jogo de ida da final do Cariocão 2023 ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Fazer login ou realizar cadastro de graça no site da TV Bandeirantes possibilita ao torcedor assistir ao jogo de ida da final do Cariocão 2023 ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Cadastre-se gratuitamente inserindo todos os dados requeridos ou aproveite as informações de uma conta Google. Feito isso, marque a caixa "Não sou um robô" e aceite os termos do serviço. Para finalizar, dê um clique no botão "Cadastre-se grátis";

3 de 6 Público assiste ao Fla x Flu decisivo ao vivo na Band após se cadastrar gratuitamente usando dados pessoais ou de uma conta Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público assiste ao Fla x Flu decisivo ao vivo na Band após se cadastrar gratuitamente usando dados pessoais ou de uma conta Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Com login feito, você deve clicar no destaque da partida, na hora marcada, para a transmissão ao vivo iniciar.

4 de 6 Ao clicar no banner da final, espectador tem acesso à transmissão do Fla x Flu ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao clicar no banner da final, espectador tem acesso à transmissão do Fla x Flu ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Flamengo x Fluminense ao vivo: como assistir ao jogo do Campeonato Carioca hoje pelo celular

Passo 1. Para acompanhar o primeiro confronto decisivo entre Flamengo e Fluminense hoje ao vivo no celular, entre no aplicativo BandPlay e pressione o botão "Entrar". Caso você já seja cadastrado, informe suas credenciais e toque em "Entrar". Se você for um novo usuário, vá na opção "Criar conta" para se inscrever gratuitamente;

5 de 6 Clássico decisivo entre Flamengo e Fluminense tem transmissão ao vivo e online pelo aplicativo BandPlay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Clássico decisivo entre Flamengo e Fluminense tem transmissão ao vivo e online pelo aplicativo BandPlay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Preencha todos os dados necessários, aceite os termos de uso do serviço e toque no botão "Cadastrar". No horário marcado, vá na seção "Ao vivo" e pressione o ícone da Band para começar a transmissão de hoje automaticamente.

6 de 6 Com login feito no BandPlay, é permitido ao torcedor assistir a primeira partida da final do Campeonato Carioca 2023 ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com login feito no BandPlay, é permitido ao torcedor assistir a primeira partida da final do Campeonato Carioca 2023 ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como acompanhar o sinal da Band pela Internet, aproveite as dicas para assistir ao clássico entre Flamengo e Fluminense no Cariocão 2023 online e de graça.

