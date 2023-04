Have I Been Trained: site mostra se IAs 'roubaram' suas fotos; como usar

O site Have I Been Trained permite descobrir de forma gratuita se suas fotos ou artes foram usadas para treinar diferentes tipos de inteligência artificial (IA) . A plataforma possibilita também remover desenhos e fotografias de bancos de dados que treinam programas como DALL-E 2 e Midjourney . Criado por um grupo de desenvolvedores e artistas chamado "Spawning", o site é de fácil uso e serve principalmente como uma ferramenta para proteção de conteúdo autoral. A interface da página é simples e intuitiva e pode ser acessada por meio dos navegadores de PCs e celulares. A seguir, conheça e saiba usar o Have I Been Trained.

1 de 10 Site permite conferir se suas fotos ou artes foram utilizadas para treinar programas geradores de imagens com IA; saiba como — Foto: Reprodução/Unsplash/Taan Huyn Site permite conferir se suas fotos ou artes foram utilizadas para treinar programas geradores de imagens com IA; saiba como — Foto: Reprodução/Unsplash/Taan Huyn

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

Como funciona o Have I Been Trained? O site é gratuito?

O site Have I Been Trained possui acesso ao dataset LAION-5B, que é a plataforma utilizada para treinar inteligências artificiais como o Midjourney e o Stable Diffusion. Com a ferramenta, os usuários podem buscar por imagens específicas dentro do banco de dados e as adicionar em uma lista chamada "My Opt-Outs". Todas as fotos dessa lista são enviadas para a LAION, a organização sem fins lucrativos que gerencia o dataset e fica encarregada de remover as imagens indesejadas.

É possível pesquisar diversos tipos diferentes de imagens no banco de dados, desde artes, prints e paisagens até fotos pessoais. O site permite que os usuários procurem seus arquivos busquem por meio de uma barra de buscas ou utilizando outra imagem como base. A plataforma é gratuita e o banco de dados pode ser consultado sem a necessidade de cadastro. Caso o usuário queira solicitar a remoção de determinada imagem, contudo, ele deverá se cadastrar no site.

2 de 10 O Site Have I Been Trained pode ser uitilizado para remover imagens do dataset LAION-5B — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O Site Have I Been Trained pode ser uitilizado para remover imagens do dataset LAION-5B — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como utilizar o site Have I Been Trained?

Passo 1. Acesse o site do Have I Been Trained ("https://haveibeentrained.com", sem aspas) pelo seu navegador. Na página inicial, selecione o botão "Sign in", presente no canto superior direito, para criar uma conta na plataforma;

3 de 10 Crie uma conta gratuitamente no Have I Been Trained — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Crie uma conta gratuitamente no Have I Been Trained — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Toque em "Sign up" para se cadastrar;

4 de 10 Cadastre-se no site Have I Been Trained — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Cadastre-se no site Have I Been Trained — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Adicione seu e-mail e crie uma senha. Em seguida, aperte em "Sign Up";

5 de 10 Crie uma senha forte para ser aceita pelo Have I Been Trained — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Crie uma senha forte para ser aceita pelo Have I Been Trained — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Com a conta criada, toque sobre o ícone da "câmera", na barra de pesquisas, para fazer o upload da imagem que deseja pesquisar;

6 de 10 O Have I Been Trained permite que o usuário utilize imagens como base para a pesquisa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O Have I Been Trained permite que o usuário utilize imagens como base para a pesquisa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 5. Ao fazer upload da imagem, a ferramenta exibe diversas outras fotos semelhantes à que você forneceu;

7 de 10 Imagens fornecidas pelo Have I Been Trained, presentes no dataset LAION-5B — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Imagens fornecidas pelo Have I Been Trained, presentes no dataset LAION-5B — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 6. Também é possível utilizar a barra de pesquisa para buscar por determinada foto ou estilo. Basta digitar o que deseja conferir e dar Enter. Após isso, a ferramenta exibe diversas outras imagens baseadas na sua pesquisa. Caso alguma das fotos seja sua, clique com o botão direito sobre ela e selecione a opção "Add to My Opt-Outs";

8 de 10 O Have I Been Trained também permite que o usuário pesquise imagens por meio de uma barra de buscas — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O Have I Been Trained também permite que o usuário pesquise imagens por meio de uma barra de buscas — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 7. A imagem, então, é enviada para uma lista chamada "My Opt-Outs". Clique sobre o ícone redondo referente ao seu perfil — no canto superior direito — e vá na opção "My Opt-Outs" para checar a lista;

9 de 10 Acesse sua lista "Opt-Outs" presente no site da Have I Been Trained — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Acesse sua lista "Opt-Outs" presente no site da Have I Been Trained — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 8. Caso queira remover a imagem da lista, clique com o botão direito sobre a foto e selecione a opção "Remove from My Opt-Outs"

10 de 10 Você também pode remover imagens adicionadas a sua lista de Opt-Outs do Have I Been Trained — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Você também pode remover imagens adicionadas a sua lista de Opt-Outs do Have I Been Trained — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Pronto! Agora basta aguardar. A plataforma faz o envio de todas as imagens adicionadas na lista para a empresa LAION, que fica encarregada de fazer a remoção das imagens.

Veja também: Como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos