Hogwarts Legacy em português? Veja como alterar o idioma do jogo

Hogwarts Legacy , jogo baseado no universo de Harry Potter, possui suporte a português do Brasil (PT-BR) com dublagem e legendas. Apesar de o game já vir com o idioma configurado na maioria dos consoles e PCs, pode ser que, por alguma razão, ele apresente outra língua. Assim, é preciso saber o passo a passo para fazer a alteração, seja pela falta do português ou no caso de algum usuário desejar jogar em inglês, por exemplo.

Acontece que esse processo é feito de forma diferente em cada plataforma, o que pode deixar os jogadores confusos. Por isso, veja, a seguir, como alterar o idioma de Hogwarts Legacy no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam e Epic Games Store).

Como colocar Hogwarts Legacy em português no PS5

Passo 1. Com o jogo fechado, selecione Hogwarts Legacy no menu principal do PlayStation 5 (PS5) e pressione o botão "Options". Selecione "Gerenciar conteúdo de jogo";

Passo 2. Role a página para baixo e escolha o idioma desejado. Aguarde a instalação do pacote para jogar na língua desejada.

Como colocar Hogwarts Legacy em português no Xbox Series X/S

O procedimento para os consoles Xbox exige que usuários alterem o idioma e região do sistema para que o jogo os acompanhe. Ao iniciar o jogo com a língua do sistema alterada, ele pedirá por um download para baixar o idioma desejado para o game. Caso isso não aconteça automaticamente e o game continue em outra língua, desinstale-o e baixe novamente da loja após ter alterado o idioma do sistema. Veja como realizar o processo:

Passo 1. Com o jogo fechado, vá até "Configurações do Xbox";

Passo 2. Selecione a opção "Sistema" e, depois, "Selecionar idioma e região";

Passo 3. Escolha o idioma desejado e reinicie o console;

Passo 4. Abra o jogo e aguarde o surgimento do pedido de download do pacote de idioma. Vale lembrar que é importante que o idioma do sistema e do jogo estejam alinhados.

Como colocar Hogwarts Legacy em português no PC

Alterar o idioma no PC é um bastante simples, porém diferente entre o Steam e a Epic Games Store. No Steam, o usuário só precisa encontrar o jogo em sua biblioteca, tocar com o botão direito e acessar as propriedades do game para alterar seu idioma. Já na Epic Games Store, é preciso alterar o idioma do cliente da loja. Veja o passo a passo de cada processo.

Como colocar Hogwarts Legacy em português no Steam

Passo 1. Abra o aplicativo do Steam em seu computador e localize Hogwarts Legacy na biblioteca de jogos;

Passo 2. Toque no game com o botão direito do mouse e selecione a opção "Propriedades";

Passo 3. Dentro das propriedades do jogo, selecione a guia de idioma e escolha a linguagem desejada no menu suspenso;

Pronto! Agora é só aguardar para que o novo idioma seja baixado como uma atualização para o jogo.

Como colocar Hogwarts Legacy em português na Epic Games Store