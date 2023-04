Honkai Star Rail: como fazer o download do novo RPG da HoYoverse

Vale lembrar que apesar de gratuito, trata-se de um game " Gacha ", que pode usar dinheiro real para invocar personagens. Confira, a seguir, como baixar Honkai: Star Rail no PC (via site oficial e Epic Games Store ), Android ou iPhone ( iOS ). No futuro, o jogo receberá versões também para PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ).

Jogadores podem montar uma equipe de até 4 guerreiros para enfrentar qualquer inimigo que surgir pela frente. As batalhas seguem os moldes de um RPG de turnos tradicional, com toques estratégicos. Cada inimigo possui certas fraquezas, as quais o jogador pode explorar através das habilidades de seus guerreiros para finalizá-los com mais facilidade. Fora das batalhas, também é possível explorar essas fraquezas em um golpe antecipado, que causa desvantagens ao inimigo no começo do combate.