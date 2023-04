Inscrições BBB 24: veja como fazer a sua online pelo Gshow

As inscrições para o BBB 24 abriram nesta sexta-feira (21) na página do reality no Gshow (" gshow .globo.com/realities/ bbb ", sem as aspas). Vale ressaltar que, neste primeiro momento, apenas 35% das vagas ficarão disponíveis, portanto, os fãs do programa já devem se apressar para se registrar gratuitamente utilizando seus documentos pessoais. Além disso, é preciso responder a um questionário com 95 perguntas e enviar, no mínimo, três fotos e um vídeo. Lembrando que serão aceitas apenas inscrições de pessoas maiores de 18 anos e que residam no Brasil. A inscrição é individual e só pode ser feita uma vez.

Para os candidatos selecionados para o processo seletivo, as entrevistas serão virtuais e o cronograma completo ainda será divulgado. Importante citar que é preciso ter disponibilidade para permanecer cerca de 120 dias na cidade do Rio de Janeiro, enquanto o programa estiver sendo realizado. Veja, no tutorial abaixo, como se inscrever gratuitamente no BBB 24.

Inscrição BBB 24: como se candidatar pelo Gshow

Passo 1. Para se inscrever no BBB 24, abra a página do reality no Gshow ("gshow.globo.com/realities/bbb", sem as aspas). Com isso, localize e clique no banner da inscrição;

Passo 2. Na próxima página, role a tela até encontrar "INSCREVA-SE AQUI PARA O BBB 24!". Dê um clique no texto;

Passo 3. Caso seja sua primeira inscrição, vá no no quadrante "Selecione a sua região" e prima na qual você reside ou nasceu. Se você já tiver se candidatado em edições anteriores ou quiser continuar uma inscrição atual, vá no quadrante abaixo, digite seu e-mail e senha já cadastrados e toque no botão "Entrar";

Passo 4. No início do cadastro, preencha os dados solicitados, leia e aceite os termos de uso e privacidade. Além disso, confirme que sua participação é voluntária e confirme humanidade dando um clique na caixa "Não sou um robô". Feito isso, clique no botão "Cadastrar";

Passo 5. Seu número de inscrição será mostrado na parte de cima da tela. Então, comece preenchendo o formulário de cadastro informando seus dados pessoais;

Passo 6. Abaixo, insira as informações do quadrante "Relacionamento". A partir desta página, sempre ao final da tela, você terá como opções os botões "Salvar e continuar mais tarde", para pausar o procedimento, e "Próximo", para prosseguir com a inscrição no BBB 24;

Passo 7. Agora, preencha os dados no quadrante "Saúde" e não esqueça de anexar seu comprovante de vacinação contra a Covid-19. Informe também as informações do quadrante "Justiça" e role a página para baixo;

Passo 8. Informe os dados do quadrante "Mídia" e dê um clique no botão "Próximo";

Passo 9. Nesta etapa, insira informações pessoais nos quadrantes "Personalidade/temperamento" e "Fale mais sobre você". Feito isso, role a tela até o final e prima o botão "Próximo";

Passo 10. Disponibilize os dados do quadrante "Família" e role a página para baixo;

Passo 11. Nesta fase, preencha com atenção seus dados no quadrante "Contatos". É importante ficar atento com o preenchimento correto dos campos, pois a comunicação da produção do BBB 24 será feita somente por um destes meios. Com isso, na seção "Documentos", informe seus documentos pessoais e clique no botão "Próximo" para acessar a última etapa da inscrição;

Passo 12. Por último, no quadrante "Envio de mídias", você deve enviar, no mínimo, três fotos (máximo de dez) e um vídeo (máximo de dois). Feito isso, dê um clique no botão "Finalizar";

Passo 13. A confirmação de sua inscrição será exibida na tela. Agora, basta fechar a página e aguardar o contato via e-mail ou SMS.

