Manchester City x Bayern ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions

Manchester City e Bayern de Munique fazem, às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (11), a partida de ida das quartas de final UEFA Champions League 2022/2023. Disputado no Etihad Stadium, na Inglaterra, o duelo será transmitido ao vivo na TV pelo SBT , cujo sinal aberto é retransmitido online e de graça pelo site da emissora. É possível assistir à transmissão no PC ou em celulares Android ou iPhone ( iOS ) sem a necessidade de realizar cadastro. Confira, no tutorial abaixo, os prováveis titulares e como assistir ao confronto entre Manchester City e Bayern de Munique pelas quartas de final da Champions League ao vivo e online.

1 de 4 Manchester City x Bayern de Munique ao vivo grátis: partida das quartas de final da Champions League será transmitida no site do SBT — Foto: Divulgação/UEFA Manchester City x Bayern de Munique ao vivo grátis: partida das quartas de final da Champions League será transmitida no site do SBT — Foto: Divulgação/UEFA

Provável escalação do Manchester City

Ederson, Akanji, Ruben Dias, Ake, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish e Haaland.

Provável escalação do Bayern de Munique

Sommer, Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies, Goretzka, Kimmich, Sané, Musiala, Gnabry, Muller.

Manchester City x Bayern de Munique ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para acompanhar o primeiro jogo entre Manchester City e Bayern de Munique pelas quartas da Champions League ao vivo e online, acesse a página do SBT ("sbt.com.br", sem as aspas) na web e dê um clique no botão "Ao Vivo", localizado no canto superior esquerdo;

2 de 4 Torcedor assiste ao duelo entre Manchester City e Bayern de Munique após entrar na seção "Ao Vivo" do site — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Torcedor assiste ao duelo entre Manchester City e Bayern de Munique após entrar na seção "Ao Vivo" do site — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na hora marcada, selecione o botão "Play" e aguarde o fim do anúncio para que a transmissão do jogo de hoje inicie automaticamente. Se quiser saber toda a programação do SBT, use o botão "Ver horários de todos os programas".

3 de 4 Sinal aberto da emissora pode ser assistido após público clicar no botão "Play" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Sinal aberto da emissora pode ser assistido após público clicar no botão "Play" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Manchester City x Bayern de Munique ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para assistir as quartas de final da Champions League hoje ao vivo pelo celular, abra a página do SBT ("sbt.com.br", sem as aspas) pelo navegador do dispositivo. Já na tela inicial, toque no botão "Ao Vivo", localizado no canto superior esquerdo. No horário de início do duelo, pressione "Play" e espere o anúncio terminar para que a transmissão comece. Para visualizar toda a programação diária da emissora, basta selecionar a opção "Ver horários de todos os programas".

4 de 4 Manchester City vs Bayern de Munique tem transmissão disponível ao vivo e de graça no site do SBT para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Manchester City vs Bayern de Munique tem transmissão disponível ao vivo e de graça no site do SBT para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como assistir ao sinal aberto do SBT online, aproveite as dicas deste tutorial e acesse o site da emissora para assistir Manchester City x Bayern de Munique ao vivo.

