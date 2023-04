Mensagem de 'Feliz aniversário' para WhatsApp: como fazer com o Canva

É possível criar mensagem de "Feliz aniversário" para enviar no WhatsApp utilizando o Canva, editor disponível para Android e iPhone (iOS). Para isso, você pode criar um template do zero ou ainda modificar modelos que já estejam prontos na plataforma. O procedimento é rápido e gratuito, e as artes podem ser enviadas de maneira simples, diretamente pelo editor. No tutorial abaixo, veja como criar mensagem de "Feliz aniversário" pelo Canva para enviar no WhatsApp.