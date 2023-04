Mensagem de Sexta-feira Santa: saiba achar frases para enviar no WhatsApp

📝 Qual editor de imagem você costuma usar? Opine no Fórum do TechTudo

Passo 3. Também há opção de pesquisar pelo tema desejado, como “Sexta-feira Santa”. Para isso, toque no símbolo da lupa e digite as palavras-chaves;

Passo 4. Ao escolher a mensagem desejada, pressione no símbolo do WhatsApp. Depois, selecione o contato para quem você deseja enviar e toque na seta verde;

Passo 5. Pressione a seta verde mais uma vez para que o conteúdo seja compartilhado com a pessoa no WhatsApp.

Passo 3. Vá no símbolo da lupa para pesquisar o tema desejado. Digite as palavras-chaves para visualizar as opções disponíveis;

Passo 5. Na seção "criar imagem", é possível adicionar à frase escolhida, uma a cor de fundo, imagem, mudar o tamanho tamanho, cor do texto, dentre outras opções. Isso pode ser feito arrastando para o lado e pressionando os botões no menu inferior da tela;

Passo 6. Ao finalizar as alterações, toque no símbolo de compartilhamento na parte superior. Depois, pressione no símbolo do WhatsApp.