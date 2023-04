MobizapSP: veja como se cadastrar e usar o app de transporte urbano

O MobizapSP é um aplicativo de transporte urbano da prefeitura de São Paulo que chegou ao Android e iPhone ( iOS ) há algumas semanas. A plataforma compete com outros apps de corrida, como Uber e 99 Pop , apresentando um diferencial: a ausência da “tarifa dinâmica”, que eleva o valor das viagens de acordo com a demanda. Segundo o órgão desenvolvedor da ideia, o objetivo é oferecer benefícios para a população, garantindo mais segurança e preços justos a motoristas e passageiros.

Para fazer o uso do app, é preciso baixá-lo nas lojas digitais e realizar um cadastro prévio, como acontece entre os concorrentes. Pensando nisso, o TechTudo preparou um tutorial com o passo a passo para quem vai usar a plataforma pela primeira vez.

O que é o MobizapSP?

O MobizapSP é um aplicativo gratuito de transporte individual de passageiros. Lançado pela Prefeitura de São Paulo, seu objetivo é tornar a mobilidade urbana mais acessível, com valores menores do que os cobrados por plataformas concorrentes.

Seu uso está disponível somente na capital, com o diferencial de não cobrar preços que possam variar de acordo com a demanda por motoristas em uma zona específica. O cálculo da tarifa é feito considerando somente o tempo de viagem, a distância e o horário. O pagamento das viagens poderá ser feito através de cartões de crédito, débito, dinheiro ou crédito no aplicativo.

Como se cadastrar no MobizapSP?

Passo 1. Abra o aplicativo MobizapSP e selecione a opção “Cadastrar”. Em seguida, insira seu endereço de e-mail e toque em “Continuar”;

Passo 2. No campo indicado, digite seu CPF e toque em “Continuar”. Na tela seguinte, insira seu número de telefone com DDD e prossiga tocando novamente em “Continuar”;

Passo 3. Insira o código de verificação de 6 dígitos enviado por SMS para o seu celular e selecione o botão “Continuar”. Em seguida, preencha seus dados pessoais, como “Nome completo” e “Data de nascimento”. Selecione o botão “Salvar cadastro/Próximo”;

Passo 4. Informe os seus dados de endereço, como CEP, estado e município, e toque em “Salvar cadastro/Próximo”. Na tela seguinte, insira um contato de emergência e aperte “Continuar”;

Passo 5. Toque em “Salvar cadastro/Próximo”. Na página seguinte, tire uma foto ou selecione um arquivo de sua galeria para ser usado em seu perfil no aplicativo. Em seguida, digite uma senha nos campos indicados, faça a confirmação e toque em “Finalizar cadastro”;

Passo 6. Toque em “Ok” para finalizar seu cadastro.

Como pedir um carro no aplicativo?

Para pedir um carro no MobizapSP, acesse o aplicativo e toque em “Localização atual” para informar o lugar onde você está. Após selecionar seu endereço, aperte “Confirmar”. Em seguida, acesse a opção “Indique seu destino”, insira onde deseja chegar e toque novamente em “Confirmar”. Após definir o local de saída e o destino, toque no botão “Pedir corrida” – você deverá escolher entre as opções “Econômico” ou “Premium” e selecionar uma forma de pagamento. Por fim, confirme e aguarde a chegada do motorista.

Com informações de Prefeitura de São Paulo

