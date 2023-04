OBS Studio: como usar programa para gravar tela do PC com áudio

O OBS Studio é um software que permite gravar a tela no PC ou notebook em sistemas operacionais como Windows X, MacOS ou Linux. As gravações são salvas automaticamente quando são interrompidas. Além de possibilitar gravar tela do PC com áudio, o programa também é usado para transmissão de vídeo ao vivo na Internet, sendo possível incluir múltiplas câmeras, trilha sonora, efeitos visuais e textos nas lives. O OBS Studio é gratuito e pode ser baixado no site oficial do programa. No tutorial a seguir, veja como baixar e usar o OBS Studio para gravar a tela do computador ou notebook.