Palmeiras x Água Santa ao vivo: onde assistir à final do Paulistão 2023

Palmeiras e Água Santa definem, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (9), qual equipe será a campeã do Campeonato Paulista 2023. O confronto, que acontece no estádio Allianz Parque, contará com transmissão ao vivo na Record TV. Os torcedores também podem assistir ao sinal aberto da emissora online e de graça no PlayPlus acessando o streaming pelo PC ou pelo app disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Vale ressaltar que, para os interessados, também haverá transmissão da final do Paulistão 2023 na TV fechada pelo Premiere, no streaming do Paulistão Play, no YouTube e na HBO Max.