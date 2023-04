Paredão BBB 23: como votar em Amanda, Domitila, Larissa ou Marvvila

O 12º paredão do BBB 23 é quádruplo e composto por Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila — e a novidade da semana é o "voto reverso", ou seja, o público vai votar para manter uma participante no game. Portanto, a emparedada menos votada é quem vai deixar a disputa pelo prêmio milionário na edição ao desta terça-feira (4), às 22h30. Para dar seu voto na enquete que está aberta na página do reality no Gshow , o espectador precisa fazer login usando os dados de uma Conta Globo. Novos usuários devem se cadastrar gratuitamente informando um endereço de e-mail

Para se registrar na plataforma, ainda é possível importar informações de contas Facebook, Google ou Apple. O login continua válido para as futuras votações do Big Brother Brasil. Confira, abaixo, como votar no paredão quádruplo do BBB 23 para manter uma participante no programa.

BBB 23: como votar para eliminar um participante

Como foi formado o paredão quádruplo do BBB 23

O 12º paredão do BBB 23 é quádruplo e foi formado na noite deste domingo (2). A líder, Aline Wirley, escolheu Domitila Barros como a primeira emparedada da vez. Nesta semana, na votação no confessionário, cada brother votou em duas pessoas — e os dois mais votados foram parar na berlinda. Com isso, Amanda e Larissa foram emparedadas após receberem cinco votos cada. Depois, as duas participantes tiveram a missão de imunizar outros dois jogadores — entre Cezar, Fred Nicácio, Marvvila e Ricardo — na dinâmica do "Resta Dois". Larissa salvou Ricardo, enquanto Amanda imunizou Fred Nicácio. Assim, Cezar e Marvvila também foram parar no paredão.

Para concluir a formação do paredão quádruplo, Amanda, Cezar, Larissa e Marvvila participaram da prova "Bate-Volta", vencida pelo enfermeiro. O brother garantiu a permanência por mais uma semana na casa.

Votação BBB 23: como manter Amanda, Domitila Barros, Larissa ou Marvvila pelo Gshow

Passo 1. Para dar um "voto reverso" no paredão quádruplo do BBB 23, entre na página do reality no Gshow ("gshow.globo.com/realities/bbb", sem as aspas) e dê um clique no banner com as fotos das participantes da berlinda;

Para votar para que uma participante fique no BBB 23 pelo Gshow, espectador precisa clicar no banner com as fotos das emparedadas

Passo 2. Após ver os nomes e fotos, selecione a emparedada que você quer quer fique na atual temporada do Big Brother Brasil;

Após visualizar os nomes e fotos das participantes da berlinda, é necessário escolher qual delas deve continuar no jogo

Passo 3. Nesta etapa, faça login com as credenciais de uma Conta Globo e clique no botão "Entrar". Caso você ainda não seja cadastrado, vá em "Cadastre-se" para se registrar de graça utilizando seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple;

Para ter seu voto validado no paredão, é preciso fazer login com dados cadastrados ou se cadastrar de graça utilizando informações de contas Facebook, Google e Apple

Passo 4. Com login feito, marque o box "Sou humano" para finalizar seu voto no paredão quádruplo;

Telespectador deve marcar a caixa "Sou humano" para concluir seu voto no paredão do BBB 23

Passo 5. A conclusão do seu voto será exibida na tela. Assim, para votar outras vezes, basta clicar no botão “Votar novamente” e recomeçar o procedimento.

Ao final do processo, público pode votar mais quantas vezes desejar para manter alguém no BBB 23