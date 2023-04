Paredão BBB 23: como votar em Bruna Griphao, Fred Nicácio ou Sarah Aline

O 13º paredão do BBB 23 volta a ser triplo e é formado por Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline. O participante mais votado pelo público deixa a temporada do game no programa ao vivo desta terça-feira (11), a partir de 22h25. Na mesma edição, o reality entra em "modo acelerado" e, após o resultado do paredão, acontecerá uma "Prova do Líder" e uma nova berlinda será formada. A votação acontece na página do reality no Gshow e, para votar, o espectador deve fazer login informando os dados de uma Conta Globo.

Para quem não for cadastrado, um registro simples deve ser realizado gratuitamente, bastando usar um endereço de e-mail ou aproveitar as informações de contas Facebook, Google ou Apple. Lembrando que a inscrição segue válida para as futuras votações do Big Brother Brasil. Veja, no tutorial a seguir, como votar no novo paredão do BBB 23 para tirar um jogador da disputa pelo prêmio do jogo.

BBB 23: como votar para eliminar um participante

📝 Onde ver porcentagem de paredão do BBB 23 atualizada agora? Confira no Fórum do TechTudo

Como foi formado o paredão do BBB 23

A formação do 13º paredão do BBB 23 aconteceu na noite deste domingo (9). Vale lembrar que Amanda e Aline Wirley já haviam recebido um colar simbolizando que já estavam emparedadas — graças ao "Castigo do Monstro" dado pelo anjo, Cezar. O líder da vez, Ricardo Alface, indicou Fred Nicácio direto para a berlinda. Na votação da casa, ocorrida no confessionário, Bruna Griphao e Sarah Aline empataram com quatro votos recebidos cada, e a atriz acabou emparedada após receber o "voto de Minerva" do líder. Depois, Aline, dona do "Poder Curinga" da semana, pôde substituir uma das possuidoras do colar de emparedadas do monstro por outro brother disponível — a cantora se salvou e entregou o colar para Sarah.

Em seguida, Fred Nicácio, emparedado pelo líder, teve que salvar uma das duas jogadoras que estavam com o colar do "Castigo do Monstro" — Sarah foi a escolhida. No entanto, Amanda, que era a única a possuir um dos dois colares, usou o Contragolpe para puxar a psicóloga de volta para a berlinda. Por fim, para finalizar a formação do paredão, Amanda, Bruna Griphao e Sarah Aline disputaram a prova "Bate-Volta". A médica venceu e se livrou da votação popular da semana.

Votação BBB 23: como eliminar Bruna Griphao, Fred Nicácio ou Sarah Aline pelo Gshow

Passo 1. Para participar votando no 13º paredão do BBB 23, abra a página do programa no Gshow ("gshow.globo.com/realities/bbb", sem as aspas) e clique no banner com as fotos dos atuais emparedados;

2 de 6 No Gshow, para votar na enquete que define qual brother deixa o BBB 23, público deve clicar no banner com as fotos dos emparedados da vez — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade No Gshow, para votar na enquete que define qual brother deixa o BBB 23, público deve clicar no banner com as fotos dos emparedados da vez — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Ao visualizar os nomes e fotos dos participantes da berlinda, escolha qual você deseja eliminar da temporada do Big Brother Brasil;

3 de 6 Com os nomes e fotos das participantes da berlinda exibidos na tela, é preciso selecionar qual deve ser o próximo eliminado do programa — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com os nomes e fotos das participantes da berlinda exibidos na tela, é preciso selecionar qual deve ser o próximo eliminado do programa — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, faça login com as credenciais cadastradas em uma Conta Globo e dê um clique no botão "Entrar". Se você ainda não for cadastrado, vá em "Cadastre-se" para se inscrever gratuitamente inserindo seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple;

4 de 6 Voto no paredão é computado após espectador fazer login com seus dados cadastrados ou se cadastrar gratuitamente usando informações de contas Facebook, Google e Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Voto no paredão é computado após espectador fazer login com seus dados cadastrados ou se cadastrar gratuitamente usando informações de contas Facebook, Google e Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Após ter feito login, marque o box "Sou humano" para validar seu voto no paredão;

5 de 6 Telespectador finaliza seu voto no paredão do BBB 23 após marcar a caixa "Sou humano" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Telespectador finaliza seu voto no paredão do BBB 23 após marcar a caixa "Sou humano" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. O comprovante do seu voto será mostrado na tela. Logo após, para votar mais vezes, basta clicar no botão “Votar novamente” e recomeçar o processo.

6 de 6 Com o fim do processo, telespectador pode votar mais quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com o fim do processo, telespectador pode votar mais quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade