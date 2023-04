Paredão BBB 23: como votar para eliminar Aline Wirley, Bruna Griphao ou Larissa

Quem está no 18º paredão do BBB 23 é Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa. A eliminação da participante mais votada e definição das finalistas da edição acontecem no programa ao vivo deste domingo (23), a partir às 23h10. Lembrando que Amanda já está garantida na final do reality, marcada a próxima terça-feira (25), após vencer a "Prova da Finalista" na sexta-feira (21). A votação já está aberta na página do reality no Gshow e, para votar, o telespectador precisa fazer login usando dados já cadastrados em uma Conta Globo.

Quem for novo usuário do serviço deve ser registrar gratuitamente informando um endereço de e-mail ou vinculando as informações de contas Facebook, Google ou Apple. A inscrição é feita uma única vez e segue válida para a votação na final do Big Brother Brasil. Aprenda, a seguir, como votar no último paredão do BBB 23.

Como foi formado o último paredão do BBB 23

O 18º paredão do BBB 23 foi formado nesta sexta-feira (21), logo após o fim da "Prova da Finalista". Amanda foi a vencedora desta última dinâmica e já garantiu a primeira vaga na final do reality que vai acontecer nesta terça-feira (25). Então, as três sisters restantes Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa foram emparedadas e agora disputam a preferência do público valendo as outras duas vagas na decisão do programa.

Votação BBB 23: como eliminar Aline Wirley, Bruna Griphao ou Larissa pelo Gshow

Passo 1. Para escolher a última eliminada antes da final do BBB 23, entre no site do reality no Gshow ("gshow.globo.com/realities/bbb", sem as aspas) e dê um clique no banner que traz as fotos das participantes da berlinda;

2 de 6 Pelo Gshow, telespectador vota para tirar a última participante do BBB 23 após clicar no banner da enquete — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Pelo Gshow, telespectador vota para tirar a última participante do BBB 23 após clicar no banner da enquete — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Com os nomes os nomes e fotos das emparedadas mostrados na tela, selecione qual você deseja tirar da casa;

3 de 6 Após visualizar os nomes e fotos das emparedadas, público precisa selecionar qual deve ser a última eliminada da temporada — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após visualizar os nomes e fotos das emparedadas, público precisa selecionar qual deve ser a última eliminada da temporada — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Nesta etapa, faça login usando os dados cadastrados em uma Conta Globo e use o botão "Entrar". Se você ainda não for incristo, vá na opção "Cadastre-se" para se cadastrar gratuitamente digitando seus dados pessoais ou importando as informações de contas Facebook, Google ou Apple;

4 de 6 Para ter o voto no paredão contabilizado, espectador tem que fazer login com seus dados cadastrados ou se registrar aproveitando informações de contas externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para ter o voto no paredão contabilizado, espectador tem que fazer login com seus dados cadastrados ou se registrar aproveitando informações de contas externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Com login feito, marque a caixa "Sou humano" para concluir seu voto no último paredão;

5 de 6 Telespectador deve confirmar humanidade marcando a caixa "Sou humano" para concluir seu voto na berlinda — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Telespectador deve confirmar humanidade marcando a caixa "Sou humano" para concluir seu voto na berlinda — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. A validação do seu voto será exibida na tela. Com isso, se desejar votar mais vezes, basta clicar no botão “Votar novamente” e recomeçar o procedimento.

6 de 6 Após finalizar o procedimento, público pode votar mais quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após finalizar o procedimento, público pode votar mais quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade