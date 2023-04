Paredão BBB 23: como votar para eliminar Amanda, Domitila ou Larissa

O 16º paredão do BBB 23 é composto por Amanda, Domitila Barros e Larissa — e a participante mais votada pelo telespectador sai da casa na edição ao vivo desta terça-feira (18), com início às 22h25. Na mesma noite, haverá a disputa de uma nova "Prova do Líder" e outro paredão será formado. Para dar seu voto na enquete que está aberta na página do reality no Gshow , basta fazer login informando os dados de uma Conta Globo. Um cadastro gratuito deve ser feito — inserindo um endereço de e-mail ou aproveitando as informações de contas Facebook , Google ou Apple — se você não possuir conta na plataforma.

Lembrando que a inscrição é requerida uma única vez e continua válida para as futuras votações do Big Brother Brasil. Aprenda, no tutorial a seguir, como participar votando no paredão do BBB 23 para ajudar a decidir a próxima eliminada da temporada.

BBB 23: como votar para eliminar um participante

📝 Onde ver porcentagem de paredão do BBB 23 atualizada agora? Veja no Fórum do TechTudo

Como foi formado o paredão do BBB 23

O 16º paredão do BBB 23 foi formado na noite do último domingo (16). Depois da eliminação de Sarah Aline, os brothers restantes disputaram uma nova "Prova do Líder". Ricardo Alface venceu e mandou Amanda direto para o paredão. Em seguida, na votação aberta da casa, Domitila Barros foi emparedada após receber quatro votos no total. Então, a ativista social usou o contragolpe e puxou Larissa para a berlinda. Não houve a disputa da prova "Bate-Volta".

Votação BBB 23: como eliminar Amanda, Domitila Barros ou Larissa pelo Gshow

Passo 1. Para participar votando no paredão do BBB 23, abra a página do reality no Gshow ("gshow.globo.com/realities/bbb", sem as aspas) e toque no destaque da votação;

Passo 2. Com os nomes e fotos das emparedadas mostrados na tela, selecione quem deve deixar a casa desta vez;

Passo 3. A seguir, faça login digitando os dados cadastrados em uma Conta Globo e use o botão "Entrar". Se você ainda não tiver cadastro, selecione a opção "Cadastre-se" para se inscrever gratuitamente inserindo seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple;

Passo 4. Com login feito, marque o box "Sou humano" para validar seu voto na atual berlinda;

Passo 5. Você verá a confirmação do seu voto na tela. Em seguida, se quiser votar outras vezes, basta clicar no botão “Votar novamente” e recomeçar o processo.

