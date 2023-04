Paredão Extra BBB 23: como votar em Aline Wirley, Amanda ou Cezar

Quem está no 14º paredão do BBB 23 é Aline Wirley, Amanda e Cezar. Com isso, o reality entra em "modo acelerado" e a segunda eliminação da semana acontece na edição ao vivo quinta-feira (13), com início às 22h25. O público já pode participar da votação no Gshow e, para dar o voto, basta fazer login preenchendo os dados de uma Conta Globo. Quem não tiver cadastro deve se inscrever gratuitamente inserindo um endereço de e-mail ou importando as informações de contas Facebook, Google ou Apple. Vale ressaltar que o registro é realizado uma única vez e continua válido para as futuras votações do Big Brother Brasil. Confira, no tutorial abaixo, como votar no segundo paredão da "semana acelerada" do BBB 23 para tirar um brother da casa.