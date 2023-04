Paredão Extra BBB 23: como votar para eliminar Aline, Bruna ou Sarah Aline

Quem está no 15º paredão do BBB 23 é Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline — e a jogadora que receber mais votos do espectador deixa a temporada do reality no programa ao vivo deste domingo (16), a partir das 23h10. Lembrando que, nesta mesma noite, após o resultado do paredão, uma nova "Prova do Líder" será disputada, e outra berlinda será formada. A votação já está aberta na página do programa no Gshow e, para votar, basta ao público fazer login utilizando os dados já cadastrados em uma Conta Globo.

Novos usuários precisam se inscrever gratuitamente digitando um endereço de e-mail ou vinculando as informações de contas Facebook, Google ou Apple. O registro é necessário apenas uma vez e segue válido para as futuras votações do Big Brother Brasil. Veja, no tutorial abaixo, como votar em mais um paredão do BBB 23 para ajudar a eliminar uma participante do jogo.

Big Brother Brasil está na reta final; saiba votar — Foto: Reprodução

Como foi formado o paredão extra do BBB 23

A formação do 15º paredão do BBB 23 aconteceu na noite desta sexta-feira (14). De início, como consequência do "Castigo do Monstro" dado pela anjo, Sarah Aline, as sisters Amanda e Bruna Griphao disputaram uma prova de arremesso em que a derrotada iria para a votação da casa já com dois votos computados — a atriz levou a pior.

A seguir, a nova líder, Domitila Barros, indicou Aline Wirley direto para a berlinda. Na votação geral, que foi aberta e no sofá, Bruna e Sarah empataram com o total de quatro votos cada. Então, Domitila usou o "voto de Minerva" para emparedar a atriz. Por fim, Aline Wirley teve direito a dar um contragolpe, puxando Sarah para o paredão. Mais uma vez, não houve a disputa da prova "Bate-Volta".

Votação BBB 23: como eliminar Aline Wirley, Bruna Griphao ou Sarah Aline pelo Gshow

Passo 1. Para votar no 15º paredão do BBB 23, entre na página do reality no Gshow ("gshow.globo.com/realities/bbb", sem as aspas) e pressione o banner com as fotos das participantes da berlinda;

No Gshow, espectador vota no paredão extra do BBB 23 após dar um clique no destaque da enquete — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Após a exibição dos nomes e fotos das atuais emparedadas escolha qual você deseja ajudar a eliminar desta vez;

Após ver os nomes e fotos das emparedadas, público precisa selecionar qual deve ser a próxima eliminada da temporada — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Então, faça login usando os dados cadastrados em uma Conta Globo e dê um clique no botão "Entrar". Se você não tiver cadastro, vá na opção "Cadastre-se" para se inscrever gratuitamente usando seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple;

Para ter seu voto no paredão contabilizado, telespectador deve fazer login com seus dados cadastrados ou se cadastrar de graça usando informações de contas Facebook, Google e Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Após estar logado, marque a caixa "Sou humano" para confirmar seu voto no paredão;

Público conclui seu voto no paredão do BBB 23 assim que confirma humanidade marcando a caixa "Sou humano" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. Você verá a conclusão do seu voto na tela. Depois, se quiser votar mais vezes, basta tocar no botão “Votar novamente” e recomeçar o procedimento.

Após finalizar o procedimento, espectador pode votar mais quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como votar 15º paredão do BBB 23, aproveite as dicas e entre no Gshow para ajudar a decidir quem deixa a casa no programa ao vivo deste domingo (16).

