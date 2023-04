Paredão Surpresa BBB 23: como votar em Larissa ou Ricardo Alface

O 17º paredão do BBB 23 é duplo, composto por Larissa e Ricardo Alface — e a eliminação do jogador que receber mais votos do público acontece na edição ao vivo desta quinta-feira (20), que começa às 22h25. Logo depois, será disputada a "Prova do Finalista", em que o vencedor já garante uma das vagas na final do programa, marcada para o dia 25 de abril. Para participar da votação que já está aberta na página do reality no Gshow , basta ao espectador fazer login com os dados já cadastrados em uma Conta Globo.

Para os novos usuários, um cadastro gratuito deve ser realizado utilizando um endereço de e-mail ou importando as informações de contas Facebook, Google ou Apple. Vale ressaltar que o registro é solicitado apenas uma vez, ou seja, não é preciso se cadastrar novamente para as próximas votações do Big Brother Brasil. Veja, abaixo, como votar no paredão duplo do BBB 23 para tirar mais um participante do jogo.

BBB 23: como votar para eliminar um participante

Como foi formado o paredão duplo do BBB 23

O 17º paredão do BBB 23 é duplo e a formação aconteceu na noite desta terça-feira (18). Após o resultado do paredão que eliminou Domitila Barros, os outros jogadores participaram de uma nova "Prova do Líder". Bruna Griphao foi a vencedora, se tornou a última líder da temporada e emparedou Ricardo Alface. A seguir, na votação geral, que mais uma vez foi aberta, Larissa recebeu o total de três votos e também foi parar na berlinda. Assim, o paredão foi formado sem a disputa da prova "Bate-Volta".

Votação BBB 23: como eliminar Larissa ou Ricardo Alface pelo Gshow

Passo 1. Para dar seu voto em mais um paredão do BBB 23, acesse o site do reality no Gshow ("gshow.globo.com/realities/bbb", sem as aspas) e vá no banner da enquete;

2 de 6 No Gshow, espectador participa da votação do BBB 23 depois de dar um clique no destaque da enquete — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade No Gshow, espectador participa da votação do BBB 23 depois de dar um clique no destaque da enquete — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Após ver os nomes e fotos dos participantes da berlinda, clique em quem você deseja eliminar desta vez;

3 de 6 Com os nomes e fotos dos emparedados mostrados na tela, público deve escolher qual merece ser o eliminado da vez — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com os nomes e fotos dos emparedados mostrados na tela, público deve escolher qual merece ser o eliminado da vez — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, faça login inserindo os dados cadastrados em uma Conta Globo e pressione o botão "Entrar". Se você for cadastrado, vá na opção "Cadastre-se" para se registrar de graça utilizando seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple;

4 de 6 Para computar seu voto no paredão, telespectador precisa fazer login com seus dados cadastrados ou se cadastrar vinculando informações de contas externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para computar seu voto no paredão, telespectador precisa fazer login com seus dados cadastrados ou se cadastrar vinculando informações de contas externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Com login concluído, marque o box "Sou humano" para finalizar seu voto no paredão;

5 de 6 Público precisa confirmar que é humano marcando a caixa "Sou humano" para finalizar seu voto no paredão duplo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público precisa confirmar que é humano marcando a caixa "Sou humano" para finalizar seu voto no paredão duplo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. A confirmação do seu voto aparecerá na tela. Para votar mais vezes, basta dar um clique no botão “Votar novamente” e refazer o procedimento.

6 de 6 Ao final do processo, é possível votar mais quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao final do processo, é possível votar mais quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade