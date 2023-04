Planilha de estudos: como baixar e personalizar modelo no Excel

É possível baixar e usar uma planilha de estudos no Excel de forma fácil. O site da Microsoft fornece um modelo pronto de tabela de estudos semanal para fazer o download e personalizar de acordo com a rotina particular de aulas. O usuário pode inserir o horário de cada matéria, determinar o tempo de intervalos e criar códigos de cores para facilitar a organização dos assuntos. Também há a possibilidade de imprimir a planilha em branco ou preencher direto no computador. Confira, a seguir, como baixar e usar uma tabela de estudos no Excel.