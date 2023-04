PlayStation State of Play: como assistir ao showcase desta quinta (13)

Uma nova edição do State of Play , evento que apresenta games da fabricante Sony , está marcada para acontecer nesta quinta-feira (13). O showcase costuma trazer novidades de diversos jogos, mas, desta vez, o foco estará em Final Fantasy XVI , desenvolvido pela Square Enix . O game, que tem lançamento previsto para o dia 22 de junho em PlayStation 5 ( PS5 ) e PC, terá vários detalhes de gameplay exibidos, como ambientação, informações dos poderosos Eikons e do sistema de batalha.

O evento digital vai começar às 18h (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo nos canais oficias da empresa no YouTube e na Twitch. Veja, a seguir, um passo a passo para saber como assistir o novo State of Play 2023 e não perder nada.

Segundo um anúncio feito pela Sony na última terça-feira (11), a apresentação focará na exibição da gameplay de Final Fantasy XVI no PS5. Serão mais de 20 minutos do RPG em ação, nos quais serão mostrados detalhes da ambientação sombria. Além disso, o evento também promete explicar a relação entre as poderosas criaturas Eikons e os Dominantes, assim como os diferentes sistemas de batalha envolvendo as gigantescas feras.

Apresentado pela primeira vez na PlayStation 5 Showcase de 2020, Final Fantasy XVI conta a história de um mundo que está morrendo lentamente, tomado por um miasma que faz com que surjam monstros na maior parte de sua extensão. Algumas cidades ainda resistem sob a proteção de grandes cristais, e os diferentes reinos entram em guerra por território e recursos cada vez mais escassos.

Neste cenário, as nações utilizam os Dominantes como armas, pessoas com o poder de invocar poderosas criaturas, os Eikons. Assim, jogadores seguem a história de Clive Rosfield, um guerreiro que protege seu irmão mais novo, Joshua, que é o Dominante da Phoenix, o Eikon de Fogo.

Onde assistir ao State of Play?

A apresentação State of Play estará disponível nos canais oficiais da Sony no YouTube ( https://www.youtube.com/playstation ) e na Twitch ( https://www.twitch.tv/playstation ). Para assistir, basta sintonizar em seu serviço de streaming favorito às 18h e começar a assistir. Após o período do ao vivo, a apresentação ficará disponível em formato de vídeo comum para usuários que tenham perdido o evento ou queiram assistir novamente.

Como assistir ao State of Play no YouTube

Passo 1. Acesse o canal da PlayStation no YouTube (https://www.youtube.com/playstation) e selecione o vídeo em destaque. Caso não encontre lá, procure pela apresentação entre os vídeos mais recentes.

Como assistir ao State of Play na Twitch

Passo 1. Acesse o canal do PlayStation na Twitch (https://www.twitch.tv/playstation), a apresentação State of Play deverá estar em destaque.

O que esperar do evento?

Segundo a Sony, apenas Final Fantasy XVI será mostrado, então jogadores não devem ter esperança de ver outros títulos da empresa para o PlayStation 5 (PS5) ou mesmo da produtora Square Enix. Não é impossível que haja surpresas, afinal, o remake Final Fantasy VII Rebirth também está planejado para esse ano.