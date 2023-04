Quantos Hertz (Hz) tem um monitor? Veja formas de saber

Além de melhorar a qualidade geral da imagem, valores mais altos de hertz ajudam a rodar jogos exigentes, com muitas cenas de ação, de forma mais dinâmica. Assim, a percepção do game fica ainda mais realista. Muitos monitores não possuem sua taxa de atualização máxima predefinida e podem ter o valor aumentado. Confira o tutorial do TechTudo para ver duas formas de saber quantos hertz tem o seu monitor e descubra se você está usufruindo de tudo o que seu equipamento pode oferecer.

1. Pela tela de início

Passo 1. Na tela inicial do Windows, aperte com o botão direito do mouse e clique em "Resolução da Tela";

Passo 2. Em seguida, clique no botão "Configurações Avançadas" na janela do Painel de Controle;

Passo 3. No menu de "Propriedades do Monitor", clique em "Monitor". Nesta janela, abaixo de "Configurações do Monitor", está o valor da frequência de atualização de tela do dispositivo.

2. Pelo botão Windows

Passo 1. Clique no botão Windows no lado inferior esquerdo da tela ou no teclado. Em seguida, procure pelo "Painel de Controle";

Passo 3. Clique no botão de "Vídeo";

Passo 4. Selecione o botão "Ajustar Resolução";

Passo 5. Da mesma forma que no terceiro passo do primeiro modo ensinado, clique em "Configurações Avançadas". Em "Propriedades do Monitor", aperte a opção "Monitor". Procure, abaixo de "Configurações do Monitor", o valor da frequência de atualização de tela do dispositivo.