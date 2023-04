Scribble Diffusion: como transformar esboços em imagens usando IA

Scribble Diffusion é um site que usa inteligência artificial (IA) para transformar esboços simples em imagens realistas. A ferramenta é gratuita e fácil de usar: tudo que o usuário precisa fazer é criar um esboço no quadro em branco e fornecer uma breve descrição do desenho. O software, então, utiliza um modelo de IA chamado ControlNet para reconhecer o desenho e gerar uma imagem semelhante a ele. Com funcionamento similar ao de ferramentas como Midjourney, DALL-E 2 e Stable Diffusion, a platafora pode ser usada para ajudar artistas e usuários comuns a gerar imagens de forma mais rápida. Veja, no tutorial a seguir, como usar o Scribble Diffusion.