ShopeePay: saiba o que é e como usar a carteira digital

O ShopeePay é uma nova modalidade de pagamentos da Shopee. A carteira digital tem o objetivo de facilitar as compras dos usuários tanto no site, quanto no aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS), além de trazer outras facilidades financeiras. A seguir, conheça a Shopee Pay e saiba como fazer seu cadastro no serviço. O tutorial abaixo ensina também como adicionar saldo à carteira e utilizá-la em suas compras na plataforma.