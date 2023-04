SpaceX: como assistir ao lançamento do foguete Starship ao vivo

A SpaceX tentará realizar o primeiro lançamento do foguete "Starship" mais uma vez às 9h45 (horário de Brasília) desta quinta-feira (20). O evento será transmitido ao vivo no site da empresa de sistemas aeroespaciais de Elon Musk e também em seu canal oficial no YouTube. Vale lembrar que a primeira tentativa ocorreu na segunda-feira (17), mas, devido a um problema de pressurização no estágio de propulsão, o lançamento teve de ser adiado minutos antes do horário previsto. O Starship possui cerca de 120 metros de altura e promete ser um dos veículos mais poderosos projetados pela empresa espacial. Veja a seguir como acompanhar o lançamento da nave.