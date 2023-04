Teste de gravidez online: como usar app que ajuda a 'descobrir' gestação

O aplicativo Como Saber Se Estou Grávida, disponível para celulares Android, promete ajudar na hora de você “descobrir” uma gravidez. Pelo app, que tem download grátis, o usuário tem acesso a uma série de conteúdos informativos que servem como indicativos sobre uma gestação. Sintomas iniciais, como lidar com eles e próximos passos depois de identificar uma gravidez, são alguns exemplos do que pode ser encontrado no app.