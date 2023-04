The Past Within: como fazer o download no PC, Android ou iPhone (iOS)

The Past Within é uma boa opção de jogo para curtir com amigos. Lançado em novembro de 2022 pelo estúdio Rusty Lake , o game traz uma proposta diferente e ousada: ser um point'n click (apontar e clicar) exclusivamente cooperativo. Ou seja, para jogá-lo, é necessário ter dois players, cada um com sua cópia do título. Após conectar as jogatinas, o game colocará um jogador no passado e outro no futuro da história, e os levará a resolver diversos quebra-cabeças juntos.

O jogo está disponível para PC (via Steam) por R$ 20,49, na Google Play Store por R$ 14,99 e na App Store por R$ 16,90. Futuramente, o Nintendo Switch também receberá sua versão, mas ainda não há data confirmada. Confira, a seguir, como baixar The Past Within em PC, Android e iPhone (iOS).

A Rusty Lake é bem conhecida por desenvolver jogos no estilo "escape room", ou jogos de fuga, para os fãs de quebra-cabeças. Nessa nova produção do estúdio, dois players precisam se comunicar constantemente para resolver puzzles. Assim, enquanto o que está no passado observa diferentes salas, o do futuro conta apenas com uma caixa com as soluções para os enigmas. Juntos, eles precisam descobrir como se comunicar e resolver um grande mistério.

O enredo do jogo acontece ao redor do personagem Albert Vanderboom, que encontrou uma forma de ligar passado e futuro. Após 58 anos de sua morte, em 1926, ele envia uma carta para a filha, Rose, pedindo ajuda para poder ressuscitar. Além da história e dinâmica curiosas, The Past Within também se destaca pelo fator replay, que possibilita o recomeço de partidas com soluções e perspectivas diferentes para cada enigma.

Como baixar The Past Within no PC

Passo 1. Acesse a loja digital Steam. Na barra de pesquisa, digite "The Past Within" e toque na primeira opção exibida;

Passo 2. Finalize a compra para adicionar o game na sua biblioteca. Vale lembrar que há diversas formas de pagamento no Steam, como Pix, cartão de crédito e boleto. Depois, entre no launcher e aguarde a instalação automática.

Como baixar The Past Within no Android

Passo 1. Acesse a Google Play Store, vá na barra de pesquisa e digite "The Past Within". Nos resultados, você verá "The Past Within Lite", que se trata de uma versão de demonstração do game. No entanto, aperte em "The Past Within" para ir ao jogo completo;

Passo 2. Pressione sobre a opção "R$ 14,90", preço do jogo na loja de aplicativos para dispositivos móveis com Android;

Passo 3. Se você não possuir uma forma de pagamento cadastrada em sua conta Google, as opções aparecerão logo em seguida. Escolha aquela que preferir, faça o pagamento e finalize a instalação.

Como baixar The Past Within no iPhone (iOS)

Passo 1. Entre na App Store e digite "The Past Within". Assim como a Play Store, a App Store também conta com a versão de demonstração, gratuita, e a versão completa. Preste atenção nas diferenças e toque em "The Past Within" para ir à página de compra do jogo completo;

Passo 2. Pressione em "R$ 16,90", preço referente ao game completo na plataforma da Apple;

Passo 3. Finalize a compra com a forma de pagamento de sua preferência e aguarde até que o game seja instalado.

