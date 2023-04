ViaSat-3 Americas: como ver o lançamento do satélite ao vivo

O satélite ViaSat-3 Americas será lançado na noite desta quarta-feira (26) ao espaço, com transmissão ao vivo pela internet. Pessoas do mundo inteiro poderão acompanhar toda a movimentação para colocar em órbita o mais poderoso satélite já produzido pela ViaSat, empresa americana de telecomunicações. A expectativa é de que o voo em si comece às 20h30 a partir da base de Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos.

Este será o primeiro de três satélites que entrarão em órbita para cobrir todas as regiões do planeta. No caso do ViaSat-3 Americas, a capacidade de transmissão de dados beira 1 Terabit por segundo (mais de 1.000 Gigas ou 1 milhão de Megas).

O diretor-geral da empresa, Leandro Gaunszer, explica ao TechTudo que os brasileiros também vão se beneficiar com a novidade. Hoje em dia, a cartela de clientes inclui principalmente pequenos comércios distantes das capitais, agronegócio (como fazendas e propriedades rurais), donos de casas de campo e profissionais liberais.

2 de 3 ViaSat 3 em fábrica da Boeing — Foto: Divulgação/ViaSat ViaSat 3 em fábrica da Boeing — Foto: Divulgação/ViaSat

Com a novidade, a ViaSat reforça a atuação num mercado que vem atraindo a atenção de bilionários. A SpaceX, por exemplo, está em processo de construção da constelação de satélites da Starlink. Já a Amazon tem o Project Kuiper, cuja proposta também é levar conectividade às regiões mais remotas do globo.

Como assistir ao lançamento do ViaSat-3 Americas

A SpaceX é parceira da ViaSat no lançamento do satélite. Basta dar play no vídeo abaixo para acompanhar a transmissão no canal oficial da empresa no YouTube. A expectativa é de que ocorre uma extensiva cobertura também nos perfis da ViaSat e da SpaceX nas demais redes sociais.

O projeto

O interesse pela conexão via satélite tem aumentado nos últimos anos. A linha do iPhone 14, por exemplo, oferece a funcionalidade. O TechTudo testou o recurso nos Estados Unidos e comprovou que é interessante, mas ainda não serve de rival para o 5G e a banda larga residencial. É preciso, por exemplo, estar num ponto do mapa com visão livre do céu. Caso contrário, não ocorre a ligação entre o dispositivo e o equipamento em órbita. O Google pretende fazer o mesmo com celulares Android.

3 de 3 Teste de conexão via satélite do iPhone 14 em San Francisco, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Teste de conexão via satélite do iPhone 14 em San Francisco, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Além disso, a velocidade pode não ser das maiores e a latência – intervalo entre o sinal sair da Terra e chegar ao espaço – pode ser grande. Ainda assim, empresas do setor veem como uma oportunidade para situações de emergência e para levar conectividade a locais sem acesso a outras redes. Por exemplo, municípios em áreas rurais do Brasil. Este será o principal foco do ViaSat-3 Americas em território nacional. Ele deve competir com a HughesNet, entre outras empresas do setor.

O atual serviço de internet custa a partir de R$ 179 mensais e pode chegar a R$ 400 mensais nos pacotes mais caros. O valor final depende da velocidade de conexão e da franquia de dados. A instalação sai por cerca de R$ 100, segundo Gaunszer. De acordo com o executivo, um novo portfólio será apresentado no segundo semestre, quando a conexão com o ViaSat-3 Americas estiver em plena operação.