WhatsApp para Android pode ficar parecido com o de iPhone; entenda

Uma diferença marcante entre as duas versões vistas no teste é o acesso às configurações do WhatsApp. No iOS, os ajustes podem ser acessados em um ícone localizado na barra inferior. Já no print flagrado pelo WABetaInfo, a nova barra experimental para Android não inclui o botão de configurações, que possivelmente continuaria sendo localizado no menu de três pontinhos do topo da tela.