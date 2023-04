YouTube Summary with ChatGPT: saiba usar extensão que transcreve vídeos

É possível resumir o conteúdo de vídeos do YouTube pelo ChatGPT usando a YouTube Summary with ChatGPT, uma extensão gratuita disponível para os navegadores Chrome e Safari . A ferramenta realiza o processo de forma integrada ao chatbot da OpenAI , e é ideal para quem deseja verificar o assunto de um vídeo sem assisti-lo. Vale ressaltar, contudo, que o ChatGPT tem um limite de palavras, e por isso o procedimento somente funcionará em materiais com até 20 minutos de duração.

Além disso, ainda é possível utilizar a extensão para fazer transcrições - ou seja, para converter as falas dos vídeos em textos que podem ser lidos rapidamente. No tutorial a seguir, veja como instalar e utilizar a YouTube Summary with ChatGPT.

YouTube Summary with ChatGPT: saiba usar extensão que 'resume' vídeos

Como usar a extensão YouTube Summary with ChatGPT para transcrever vídeos do YouTube

Passo 1. Acesse a página da extensão YouTube Summary with ChatGPT ("https://chrome.google.com/webstore/detail/youtube-summary-with-chat/nmmicjeknamkfloonkhhcjmomieiodli", sem aspas) e toque no botão "Add to Chrome;

Acessando a página da extensão 'YouTube Summary with ChatGPT'

Passo 2. Selecione a opção "Adicionar extensão" para confirmar a instalação;

Ao selecionar 'Adicionar extensão', ferramenta será integrada ao seu navegador

Passo 3. Agora, toque no botão "Install on Chrome" – caso esteja utilizando o macOS, selecione "Install on Safari";

É possível fazer a instalação da extensão no Chrome ou Safari

Passo 4. Em seguida, abra o YouTube e selecione o vídeo desejado. Toque na opção "Transcript & Summary", exibida no lado direito da tela;

Ativando a transcrição do vídeo na página do YouTube

Passo 5. A transcrição do vídeo será exibida no lado direito da tela, e os trechos serão acompanhados da minutagem de cada fala;

Transcrição fornecida pelo ChatGPT será exibida ao lado direito da tela

Passo 6. Para visualizar toda a transcrição em texto corrido, toque no ícone do ChatGPT;

Caso deseje visualizar toda a transcrição em texto corrido, é possível clicar no ícone do ChatGPT

Passo 7. Uma nova janela será aberta – é importante ressaltar que, para que essa etapa funcione corretamente, você deve estar logado em sua conta ChatGPT. Pressione a tecla "Enter" para que a requisição ‘"Summarize the following" seja enviada ao chatbot;

Enviando solicitação de transcrição do vídeo ao ChatGPT

Passo 8. O texto será exibido inteiramente, sem a separação das minutagens;

Transcrição do vídeo pode ser visualizada inteiramente, sem cortes de minutagem, através da página do ChatGPT

Passo 9. De volta ao YouTube, para integrar as falas do vídeo com os trechos da transcrição, toque no ícone indicado pela seta;

Ao tocar no ícone indicado, trecho da transcrição será exibido de acordo com as falas do vídeo

Passo 10. Você também pode copiar a transcrição do vídeo para a área de transferência do seu computador e colar onde desejar. Para isso, toque no ícone de "Copiar".

Transcrição do vídeo pode ser copiada e colada em qualquer lugar

Como visualizar o resumo de um vídeo do YouTube

Passo 1. Para acessar o resumo de vídeos do YouTube utilizando a extensão, passe o mouse sobre a miniatura e clique no ícone do ChatGPT;

Através do ícone do ChatGPT, é possível obter o resumo de vídeos do YouTube

Passo 2. Você será redirecionado para a página do ChatGPT e poderá conferir o resumo do vídeo.

ChatGPT fornece o resumo de vídeos do YouTube

