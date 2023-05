Adobe Firefly: como usar rival do Midjourney para gerar imagens

É possível utilizar o Adobe Firefly para gerar imagens a partir de textos pela Internet. O novo rival do Midjourney e do DALL-E 2 também funciona com inteligência artificial (IA) e está disponível gratuitamente em versão beta — para utilizar a ferramenta, contudo, é preciso entrar na fila para receber um convite da Adobe. Assim como seus concorrentes, o Firefly funciona de maneira bastante simples, bastando descrever a ilustração que deseja criar. No entanto, o software se difere, segundo os seus criadores, por ser a primeira ferramenta generativa que funciona apenas com conteúdos licenciados. A seguir, saiba como ter acesso e como utilizar o Adobe Firefly.

Adobe Firefly é ferramenta de inteligência artificial generativa que permite criar imagens a partir de descrições textuais — Foto: Divulgação/Adobe

Como acessar o Adobe Firefly

Passo 1. Acesse o site do Adobe Firefly (https://www.adobe.com/sensei/generative-ai/firefly.html) e clique em "Participe do beta";

Botão "Participe do beta" em destaque no Adobe Firefly — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 2. Na página seguinte, selecione a opção "Request access";

Botão "Request access" em destaque no Adobe Firefly — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 3. Você será redirecionado para uma página de formulário de acesso. Preencha suas informações de contato e, em seguida, clique em "Próxima página";

Formulário de cadastro no Adobe Firefly — Foto: Divulgação/Ana Julia Vaz

Passo 4. Você será redirecionado para uma página de confirmação de solicitação de acesso. Isso significa que, em breve, receberá o convite para utilizar a ferramenta.

Página de confirmação de solicitação de acesso ao Adobe Firefly — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Como usar o Adobe Firefly

Passo 1. Quando a versão beta do Adobe Firefly for liberada para você — o que pode demorar alguns dias —, chegará um e-mail em sua caixa de mensagens com o convite para conhecer a ferramenta. Para acessá-la, clique em "Check out Adobe Firefly";

Link do Adobe Firefly em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 2. No canto superior direito, clique em "Sign in" e preencha suas informações de login;

Botão "Sign In" em destaque no Adobe Firefly — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 3. Para explorar a Função "Text to Image", clique no botão "Generate", como indicado na imagem abaixo;

Botão "Generate" em destaque no Adobe Firefly — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 4. Na página seguinte, confira informações sobre a versão beta do Adobe Firefly e clique no botão "Next";

Botão "Next" em destaque no Adobe Firefly — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 5. Na caixa de textos, digite uma frase que represente a imagem que você deseja gerar. Vale lembrar que, atualmente, o Adobe Firefly só aceita textos em inglês. Em seguida, clique em "Generate";

Botão "Generate" ao lado da caixa de prompts do Adobe Firefly — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 6. Aparecerão as imagens geradas conforme sua solicitação. Neste tutorial, pedimos para a ferramenta produzir uma imagem da "Casa Branca no estilo do universo de Alice no País das Maravilhas". Caso não goste de nenhuma das ilustrações, clique no botão "Refresh" para que o Adobe Firefly gere mais imagens;

Botão "refresh" refaz o trabalho da IA — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 7. Para alterar estilo, cor, tom, iluminação e composição da imagem gerada, clique em uma das opções da categoria "Content type", de acordo com sua preferência;

Opção "Content type" em destaque no Adobe Firefly — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 8. Ainda é possível customizar o estilo visual da imagem. Para isso, basta ir até a categoria "Styles", selecionar a opção desejada e, depois, clicar em "Generate";

Categoria "Styles" e botão "Generate" em destaque no Adobe Firefly — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 9. Para fazer o download da imagem, passe o mouse sobre o resultado escolhido e clique na seta para baixo.

Usuário deve clicar no botão da seta para baixo para fazer download das fotos geradas — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Com informações de Dataconomy

