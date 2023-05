Códigos de Age of Empires 3: confira lista para mandar bem no jogo

Função Códigos

Revela o mapa X marks the spot

10,000 de comida Medium Rare Please

10,000 de moedas Give me liberty or give me coin

10,000 experiência Nova & Orion

10,000 de madeira <censored>

Engorda todos os animais no mapa A recent study indicated that 100% of herdables are obese

Aumenta a velocidade de construção Speed always wins

Você escutará “Musketeer’ed!” quando alguém for morto por mosqueteiros Sooo Good

Gera a unidade de artilharia “Mediocre Bombard” em sua cidade Ya gotta make do with what ya got

Vencer o jogo no modo singleplayer this is too hard

Cria um monster truck vermelho gigante que pode passar por cima de tudo tuck tuck tuck

Destrói todos os navios inimigos no mapa Shiver me Timpers!